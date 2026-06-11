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IND vs PAK: फैंस हो जाएं तैयार! T20 वर्ल्ड कप में इस दिन होगी भारत-पाकिस्तान की जंग, कब-कहां देखें लाइव?

IND W vs PAK W: 12 जून से विमेंस टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है. इस विश्व कप में भारतीय टीम का पहला मुकाबला उसकी कट्टर दुश्मन टीम पाकिस्तान से होने वाला है. ऐसे में फैंस इस मुकाबले के लिए काफी उत्साहित हैं. जानें इस मैच से जुड़ी सारी डिटेल्स..

By: Ankush Upadhayay | Published: June 11, 2026 5:53:56 PM IST

T20 वर्ल्ड कप में कब होगी भारत-पाकिस्तान की जंग?
T20 वर्ल्ड कप में कब होगी भारत-पाकिस्तान की जंग?


IND W vs PAK W: क्रिकेट जगत में भारत बनाम पाकिस्तान मैच को सबसे बड़ी राइवलरी मानी जाती है. जब भी क्रिकेट के मैदान में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक-दूसरे के सामने उतरते हैं, तो हर किसी की नजरें उस मुकाबले पर टिकी रहती हैं. फिर चाहे वह मेंस क्रिकेट का मुकाबला हो या फिर विमेंस का. अब एक बार फैंस को यह हाईवोल्टेज मुकाबला देखने को मिलने वाला है. 12 जून से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहे विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होने वाली है.

भारतीय महिला टीम का पहला मुकाबला 14 जून को पाकिस्तान से होगा. यह मुकाबला एजबेस्टन के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा. दोनों टीमों इस हाईवोल्टेज मुकाबले के साथ टूर्नामेंट का आगाज करेंगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि किसका पलड़ा भारी है…

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भारत-पाकिस्तान में किसका पलड़ा भारी?

आंकड़ों पर नजर डालें, तो भारतीय टीम ने मेंस और विमेंस क्रिकेट में पाकिस्तान पर अपना दबदबा हमेशा दिखाया है. पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम के आंकड़े हर फॉर्मेट में शानदार रहे हैं. महिला टी20 इंटरनेशनल मैचों की बात करें, तो यहां पर भी भारतीय टीम पाकिस्तान से आगे है. दोनों टीमों के बीच इस फॉर्मेट में कुल 16 मैच खेले हैं.

इसमें से भारत ने 13 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं. बता दें कि भारत और पाकिस्तान महिला टीम के बीच टी20 में कभी बाइलेटरल सीरीज नहीं खेली गई है. ये दोनों टीमें सिर्फ आईसीसी विश्व कप, एशिया कप और एशियन गेम्स जैसे ग्लोबल टूर्नामेंट में एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरते हैं.

ये भी पढ़ें: कौन हैं महिला क्रिकेटर भारती फूलमाली? जिन्हें लुक्स को लेकर किया जा रहा ट्रोल, कैसा है करियर?

वर्ल्ड कप में कैसे हैं आंकड़े

टी20 विश्व के आंकड़ों की बात करें, तो उसमें भारतीय महिला टीम आगे है. दोनों टीमों के बीच टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक कुल 8 मैच खेले गए हैं. इनमें से भारत ने 6 मुकाबले जीते हैं, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 2 ही मैच जीत पाया है.

कहां देख पाएंगे भारत-पाकिस्तान की जंग?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 14 जून को खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर मैच का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा. इसके अलावा फैंस JioHotstar की एप और वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

Tags: IND VS PAKWomens T20 World Cup 2026
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