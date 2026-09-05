IND vs PAK: दुबई में भारत-पाकिस्तान का महासंग्राम, घर बैठे FREE में कैसे देखें लाइव? ये है आसान तरीका

IND vs PAK Live Streaming: महिला एशिया कप 2026 में आज (5 सितंबर) को भारत और पाकिस्तान की टक्कर होने वाली है. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं. हरमनप्रीत की अगुवाई वाली भारतीय टीम एक बार फिर पाकिस्तान को धूल चटाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं, पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए भारत को हराने के लिए जोर लगाएगी. भारत और पाकिस्तान ने टी20 इंटरनेशनल में एक-दूसरे के खिलाफ 17 मुकाबले खेले हैं. इसमें 14 बार भारतीय टीम को जीत मिली है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 3 ही मैच जीत पाई है. ऐसे में भारतीय फैंस को एक बार फिर टीम इंडिया से जीत की उम्मीदें होंगी. जानिए इस मैच से जुड़ी सारी डिटेल्स…

कब-कहां खेला जाएगा मुकाबला?

भारत और पाकिस्तान के बीच 5 सितंबर को विमेंस एशिया कप 2026 का 9वां मुकाबला खेला जाएगा. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जो भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा. इसके लिए शाम 7:30 बजे टॉस किया जाएगा.

कहां देख सकेंगे लाइव मैच?

भारत और पाकिस्तान की महिला टीम के मैच का लाइव टेलीकास्ट इंडिया में सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 टीवी चैनल पर किया जाएगा. इसके अलावा इस मैच का रीजनल लैंग्वेज में लाइव ब्रॉडकास्ट सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 और सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 पर होगा.

कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और पाकिस्तान महिला टीम के महामुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव के एप और वेबसाइट पर की जाएगी. भारत में फैंस सोनी लिव पर मोबाइल और लैपटॉप में मैच देख पाएंगे.

फ्री में कैसे देखें लाइव?

अगर आप फ्री में भारत और पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं, तो डीडी स्पोर्ट्स पर बिना कोई पैसा खर्च किए देख सकते हैं. डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव मैच का टेलीकास्ट किया जाएगा.

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतीक रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, रिचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़, गुनालन कमलिनी, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव.

पाकिस्तान: मुनीबा अली (विकेटकीपर), शवाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कप्तान), उम्म-ए-हानी, एमान फातिमा, तूबा हसन, नशरा संधू, सादिया इकबाल, सायरा जबीन, मोमिना रियासत, इमान नसीर, वहीदा अख्तर.