IND vs PAK ODI World Cup: भारत ने फिर दिखाई अपनी ताकत, पाकिस्तान को 88 रनों से धोया

भारत ने ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 में पाकिस्तान को 88 रनों से हराया. क्रांति गौर की धमाकेदार गेंदबाजी और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी ने भारत को लगातार दूसरी जीत दिलाई. जानिए मैच की पूरी रिपोर्ट और पाकिस्तानी बल्लेबाजी की फ्लॉप कहानी.

By: Shivani Singh | Published: October 5, 2025 11:38:44 PM IST

भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के छठे मैच में पाकिस्तान को 88 रनों से हरा दिया. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में यह भारत की टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत है, जबकि फातिमा सना की कप्तानी में पाकिस्तान को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही भारत ने दो मैचों में दो जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है.

इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए. भारत के 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान 43 ओवर में 159 रन पर ऑलआउट हो गया और 88 रनों से मैच हार गया. क्रांति गौर को इस मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया.

पाकिस्तानी बल्लेबाजी रही फ्लॉप

भारतीय टीम के जीत के लिए 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने मुनीबा अली और सदाफ शमास के साथ पारी की शुरुआत की। पाकिस्तान की शुरुआत निराशाजनक रही और मुनीबा 2 रन बनाकर रन आउट हो गईं. शमास को क्रांति गौर ने 6 रन पर आउट कर दिया। आलिया रियाज़ भी 2 रन बनाकर क्रांति गौर का शिकार हुईं.

IND A vs AUS A: प्रभसिमरन सिंह ने ठोका तूफानी शतक, अय्यर और पराग ने जमाए अर्धशतक, भारत ने जीती सीरीज़

सिदरा अमीन की पारी बेकार गई

सिदरा अमीन और नतालिया परवेज़ ने इसके बाद 69 रनों की साझेदारी की, लेकिन दोनों ही अपनी टीम को मैच जिताने में कामयाब नहीं हो पाईं. नतालिया ने 46 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 33 रन बनाए. सिदरा अमीन टीम की शीर्ष स्कोरर रहीं, जिन्होंने 106 गेंदों पर 9 चौकों और 1 छक्के की मदद से 81 रन बनाए. भारत के लिए क्रांति गौर और दीप्ति शर्मा ने तीन-तीन और स्नेहा राणा ने दो विकेट लिए.

हरलीन और ऋचा के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया

इससे पहले, स्मृति मंधाना और प्रतीक रावल ने टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत की. मंधाना ने 23 रन बनाए. प्रतीक रावल ने 37 गेंदों पर पाँच चौकों की मदद से 31 रन बनाए। भारत के लिए हरलीन देओल ने 65 गेंदों में चार चौकों और एक छक्के की मदद से 46 रन बनाए. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 19 रन बनाए, जबकि जेमिमा रोड्रिग्ज 32 रन बनाकर आउट हुईं. दीप्ति शर्मा ने 25 और स्नेहा राणा ने 20 रनों का योगदान दिया. ऋचा घोष ने 20 गेंदों में तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 35 रनों की नाबाद पारी खेली. पाकिस्तान के लिए डायना बेग ने चार और फातिमा सना ने दो विकेट लिए.

क्रिकेट मैच में दो भारतीय खिलाड़ियों के बीच हुई भिड़ंत, मच गया हड़कंप; Video हुआ वायरल

