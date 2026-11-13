पाकिस्तान से बदला लेने का मौका! एशिया कप के फाइनल में भारत-पाक की टक्कर, कब-कहां देख पाएंगे LIVE?

IND U19 vs PAK U19 Final: ACC अंडर-19 एशिया कप 2026 अपने आखिरी पड़ा पर पहुंच चुका है. भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल में टक्कर होने वाली है. दोनों टीमों ने अपने-अपने सेमीफाइनल के मैच जीतकर फाइनल में बनाई है. भारत ने सेमीफाइनल के मुकाबले में अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया है, जबकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 9 विकेट से शिकस्त दी. अब दोनों टीमें फाइनल में ट्रॉफी के लिए भिड़ने को तैयार हैं. इस मुकाबले में भारतीय अंडर-19 टीम के पास पाकिस्तान से अपना बदला लेने का भी मौका है. दरअसल, पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के लीग स्टेज के मैच में भारत को 3 विकेट से हराया था.

ऐसे में भारतीय टीम के पास पाकिस्तान से फाइनल में बदला लेने का मौका है. यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन है. पाकिस्तान ने पिछले साल के अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत को हराकर खिताब जीता था. अब भारतीय युवा टीम के पास पिछले साल की हार का बदला लेने का भी मौका है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यह मुकाबला कब-कहां खेला जाएगा? आप इस मुकाबले को लाइव कहां देख पाएंगे?

कब-कहां खेला जाएगा भारत-पाक का फाइनल?

भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 (IND U19 vs PAK U19) एशिया कप का फाइनल मुकाबला शनिवार (14 नवंबर) को खेला जाएगा. यह मुकाबला ओमान के अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ-2) में में होगा. फाइनल का यह महामुकाबला सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जिसके लिए आधे घंटे पहले यानी 10 बजे किया जाएगा.

कहां देख सकेंगे LIVE?

भारत-पाकिस्तान (IND U19 vs PAK U19) के बीच फाइनल मुकाबला का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. फैंस टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर भारत-पाक के फाइनल मैच का लुत्फ उठा पाएंगे. वहीं, अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर ये मुकाबला देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव (SonyLiv) पर देख सकते हैं. सोनी लिव पर इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

भारत के पास नौवां खिताब जीतने का मौका

इस फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम 9वीं बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीतने के लिए मैदान पर उतरेगी. भारत ने साल 1989 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट में अभी तक 8 बार ट्रॉफी अपने नाम की है. भारत ने साल 1989, 2003, 2012 (पाकिस्तान के साथ साझा हुई ट्रॉफी), 2013/14, 2016, 2018, 2019 और 2021 में ट्रॉफी उठाई थी. हालांकि, पिछले तीन सीजन से भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. ऐसे में इस बार लक्ष्य रायचंदानी की कप्तानी में भारतीय टीम पाकिस्तान को फाइनल में हराकर बदला लेने के साथ ही ट्रॉफी जीतना चाहेगी.

दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशवर्धन चौहान, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़, यशवीर गौड़, मोहित उल्वा, शाविन विनोद, ईशान सूद, रजत बघेल, आर्यन सावसानी, काव्य पटेल.

न्यूजीलैंड: फरहान यूसुफ (कप्तान), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर, हसनैन अब्बास डार, हुजैफा एहसान, जहांगीर बिलाल, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद सय्यम, निकाब शफीक, रिजवानुल्लाह, उस्मान खान, हयाम खान, अब्दुल कादिर.