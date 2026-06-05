IND vs PAK: अंडर-18 एशिया कप के सेमीफाइनल में आज टकराएंगे भारत-पाकिस्तान, यहां देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

भारतीय पुरुष हॉकी टीम शुक्रवार को जापान में होने वाले अंडर-18 एशिया कप के सेमीफ़ाइनल में पाकिस्तान का सामना करते हुए अपना दम-खम दिखाएगी. जब दक्षिण एशिया के इन दो पड़ोसी देशों की टीमें किसी भी खेल में आमने-सामने होती हैं, तो माहौल किसी युद्ध जैसा हो जाता है. अब यह देखना होगा कि क्रिकेट में अपनाई जा रही ‘नो हैंडशेक’ पॉलिसी हॉकी में भी जारी रहती है या नहीं.

टूर्नामेंट में भारत का शानदार प्रदर्शन

भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल A में 3 जीत और 1 हार के साथ दूसरे स्थान पर रही. जूनियर टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में अब तक 32 गोल किए हैं और सिर्फ़ 6 गोल खाए हैं. भारत ने कजाकिस्तान के खिलाफ 13-0 की शानदार जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की लेकिन मेज़बान जापान से 2-4 से हार गई.

कप्तान केतन बने ‘गोल किंग’

इसके बाद भारत ने कोरिया पर 4-1 से जीत और फिर चीनी ताइपे के खिलाफ़ 13-1 की बड़ी जीत के साथ सेमीफ़ाइनल में अपनी जगह पक्की की. भारत के लिए कप्तान केतन कुशवाहा 7 गोल के साथ सबसे आगे हैं, जबकि आशीष तानी पूर्ति ने 6 गोल किए हैं. गाज़ी खान और शाहरुख़ अली ने 3-3 गोल किए हैं. दूसरी ओर, पाकिस्तान अपने 3 मैचों में 2 जीत और एक हार के साथ पूल B में शीर्ष पर है.

भारतीय कोच का बयान

भारतीय अंडर-18 पुरुष टीम के कोच सरदार सिंह ने कहा, ‘4 मैच खेलने के बाद हमने उन क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें हमें सुधार करने की ज़रूरत है, खासकर पेनल्टी कॉर्नर अटैक और डिफेंस में. हम यह सुनिश्चित करने के लिए डिफेंडरों, मिडफील्डरों और फॉरवर्ड के साथ अलग-अलग समूहों में इन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हों.’

लाइव मैच कब, कहाँ और कैसे देखें?

भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-18 एशिया कप का सेमीफ़ाइनल भारत में टीवी पर लाइव नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन आप इसे मोबाइल और लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं. इसके लिए आपको एशियन हॉकी फेडरेशन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल @official_asian_hockey को खोजना होगा. आप इस प्लेटफॉर्म पर यह रोमांचक मुकाबला बिल्कुल मुफ्त देख सकते हैं.