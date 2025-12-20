Home > क्रिकेट > U-19 Asia Cup Final: कब होगा भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला? समय से लेकर वैन्यू तक…यहां देखें- सब कुछ

U-19 Asia Cup Final: कब होगा भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला? समय से लेकर वैन्यू तक…यहां देखें- सब कुछ

IND VS PAK U-19 Asia Cup Final: भारत बनाम पाकिस्तान के बीच रविवार (21 दिसंबर, 2025) को अंडर-19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला ICC अकादमी दुबई में खेला जाएगा, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप सोनी LIV ऐप पर देख सकते हैं.

By: Sohail Rahman | Published: December 20, 2025 9:12:12 PM IST

INDIA VS PAKISTAN U19 ASIA CUP FINAL 2025
INDIA VS PAKISTAN U19 ASIA CUP FINAL 2025


U-19 Asia Cup Final 2025: आईसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच रविवार (21 दिसंबर, 2025) को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिकॉर्ड 12वें खिताब पर नजर रखते हुए एक मजबूत भारतीय टीम रविवार को ICC एकेडमी में अंडर-19 एशिया कप फाइनल में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बादशाहत साबित करना चाहेगी. आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने ग्रुप A के सभी मैच जीतकर पाकिस्तान से आगे टॉप पर रही. पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज में अपनी एकमात्र हार भारत के खिलाफ मिली थी, जिसमें उसे पिछले रविवार को 90 रनों से हार का सामना करना पड़ा था.

You Might Be Interested In

भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया (India defeated Sri Lanka by 8 wickets)

भारत ने शुक्रवार (19 दिसंबर, 2025) को सेमीफाइनल में भी यही लय बरकरार रखी और श्रीलंका को आठ विकेट से हरा दिया. दूसरी तरफ भारत की चिड़ प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियन बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई. भारत का फाइनल तक का सफर ऑलराउंड प्रदर्शन पर आधारित रहा है, जिसमें बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने मिलकर एक मजबूत टीम के रूप में प्रदर्शन किया है.

कब होगा U19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच? (When will the U19 Asia Cup 2025 final match be held?)

भारत बनाम पाकिस्तान U19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच कल यानी रविवार (21 दिसंबर, 2025) को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा और यह मैच ICC अकादमी दुबई में होगा. अगर समय की बात करें तो यह मैच सुबह 10:30 बजे IST पर शुरू होगा. जिसके लिए टॉस सुबह 10 बजे होगा. अगर आप इस मैच को देखना चाहते हैं तो इसे आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारण देख सकते हैं. इसके अलावा, अगर आप इसे मोबाइल या लैपटॉप पर ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग सोनी LIV ऐप पर हो रही है. जहां जाकर आप इसे देख सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको सोनी LIV का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा.

You Might Be Interested In

टीम इंडिया में लेफ्टी बल्लेबाजों की भरमार, यहां जानें- प्लेइंग इलेवन में किसे मिलेगा मौका?

भारत की टीम (Indian team)

आयुष म्हात्रे (C), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(vc), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (wk), हरवंश सिंह (wk), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह*, उद्धव मोहन, आरोन जॉर्ज.

पाकिस्तान की टीम (Pakistan team)

फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उप-कप्तान), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर (wk), हुजैफा अहसान, मोमिन कमर, मोहम्मद सैयाम, मोहम्मद शयान (wk), निकब शफीक, समीर मिन्हास और मोहम्मद हुजैफा.

भारत ने U-19 Asia Cup अब तक कितनी बार जीता है. (How many times has India won the U-19 Asia Cup?)

U-19 Asia Cup टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है. भारत ने अब तक 7 बार इस खिताब को अपने नाम किया है. इसके अलावा, चिड़ प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की बात करें तो पाक ने अब तक एक बार भी जीत हासिल नहीं की है. एक बार बस Asian Cricket Council Under-19s Asia Cup 2012 में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला टाई हुआ था.

अंडर-19 एशिया कप में उभरते सितारे! एरॉन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने दिखाया धमाकेदार प्रदर्शन

You Might Be Interested In
Tags: Ayush MhatreFarhan Yusufindia vs pakistanU-19 asia cup final 2025vaibhav suryavanshi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भारत में मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर गांव, हर...

December 20, 2025

Border 2 से पहले देशभक्ति का डोज़: ये बॉलीवुड फिल्में...

December 20, 2025

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025

दुनिया की सैर का है सपना, तो अपनी ‘बकेट लिस्ट’...

December 18, 2025

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025
U-19 Asia Cup Final: कब होगा भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला? समय से लेकर वैन्यू तक…यहां देखें- सब कुछ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

U-19 Asia Cup Final: कब होगा भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला? समय से लेकर वैन्यू तक…यहां देखें- सब कुछ
U-19 Asia Cup Final: कब होगा भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला? समय से लेकर वैन्यू तक…यहां देखें- सब कुछ
U-19 Asia Cup Final: कब होगा भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला? समय से लेकर वैन्यू तक…यहां देखें- सब कुछ
U-19 Asia Cup Final: कब होगा भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला? समय से लेकर वैन्यू तक…यहां देखें- सब कुछ