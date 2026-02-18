Ind vs Pak T20 World Cup 2026: भारत-पाक सुपर-8 में, जानें अब कब और कहां पर होगी दोनों टीमों की फिर से भिड़ंत?

Ind vs Pak Next Match Possibility: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच ग्रुप स्टेज के बाद और तेज हो गया है.20 टीमों में से 12 का सफर यहीं खत्म हो गया, जिनमें ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान जैसी बड़ी टीमें भी शामिल हैं. वहीं जिम्बाब्वे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सुपर-8 में जगह बनाकर सबको चौंका दिया.पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हार के बाद दमदार वापसी की और नामीबिया को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया.

टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया था.15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराया. पिछले कुछ वर्षों में दोनों टीमों के बीच मुकाबले एकतरफा रहे हैं और भारत का पलड़ा भारी रहा है.

क्या सुपर-8 में होगा भारत-पाकिस्तान का मैच?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुपर-8 में भारत और पाकिस्तान फिर आमने-सामने होंगे? इसका जवाब है—नहीं.सुपर-8 चरण में आठ टीमों को दो अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप-1 में भारत, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे हैं. ग्रुप-2 में पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका और न्यूजीलैंड को रखा गया है.इस चरण में हर टीम अपने ग्रुप की बाकी तीन टीमों से एक-एक मैच खेलेगी.इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर-8 में मुकाबला संभव नहीं है.

क्या कहता है सेमीफाइनल का समीकरण?

हालांकि सेमीफाइनल में दोनों टीमों की टक्कर हो सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं. सेमीफाइनल का समीकरण इस बात पर निर्भर करेगा कि टीमें अपने-अपने ग्रुप में किस स्थान पर खत्म करती हैं.यदि भारत अपने ग्रुप में पहले स्थान पर रहता है और पाकिस्तान दूसरे स्थान पर, तो दोनों का सामना सेमीफाइनल में हो सकता है.यही स्थिति उलट भी हो सकती है—अगर पाकिस्तान पहले और भारत दूसरे स्थान पर रहे, तब भी भिड़ंत संभव है.

फाइनल की बात करें तो समीकरण और साफ है.अगर दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती हैं और अलग-अलग मुकाबलों में जीत दर्ज करती हैं, तो फाइनल में भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला हो सकता है.इसके लिए जरूरी है कि दोनों टीमें सेमीफाइनल जीतें.

सेमीफाइनल और फाइनल की तारीख और वेन्यू

संभावित तारीखों की बात करें तो सेमीफाइनल 4 मार्च को खेला जाएगा, जहां भारत-पाकिस्तान मुकाबला होने की संभावना बन सकती है.यह मैच कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में आयोजित हो सकता है. वहीं फाइनल 8 मार्च को निर्धारित है.शेड्यूल के अनुसार यदि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो खिताबी मुकाबला कोलंबो में होगा, जबकि पाकिस्तान के बिना फाइनल होने पर मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

