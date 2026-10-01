IND vs PAK: वर्ल्ड कप 2027 में भारत-पाकिस्तान एक ही ग्रुप में, दोनों कब होंगे आमने सामने? जानें मैच से जुड़ी पूरी डिटेल्स

India vs Pakistan in ODI World Cup 2027: वनडे विश्व कप 2027 के लिए शेड्यूल का ऐलान हो चुका है. भारत और पाकिस्तान के बीच 2027 वनडे वर्ल्ड कप का मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए सबसे खास मैचों में से एक होगा. दोनों टीमें 10 अक्टूबर 2027 को जोहान्सबर्ग में आमने-सामने होंगी. वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत का इतिहास काफी पुराना है. दोनों टीमें 1992 से इस टूर्नामेंट में एक-दूसरे के खिलाफ खेलती आई हैं. पिछली बार दोनों का सामना 2023 वर्ल्ड कप में अहमदाबाद में हुआ था. अब 2027 में एक बार फिर दोनों के बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.



फैंस का मजा दोगुना करने के लिए भारत और पाकिस्तान को 2027 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में रखा गया है. इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और एक क्वालीफायर टीम भी शामिल होगी. ऐसे में दोनों टीमों को ग्रुप स्टेज में एक-दूसरे के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा. 10 अक्टूबर का मुकाबला जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा और यह शुरुआती दौर के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मैचों में शामिल रहेगा. भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए इस मुकाबले पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर रहेगी.

सुपर 7 में भी हो सकती है भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

2027 वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच एक और मुकाबला देखने को मिल सकता है. अगर दोनों टीमें ग्रुप ए से सुपर 7 चरण के लिए क्वालीफाई करती हैं, तो 7 नवंबर को केपटाउन में दोनों का फिर सामना हो सकता है. हालांकि, यह मुकाबला तभी होगा जब भारत और पाकिस्तान दोनों सुपर 7 चरण में जगह बनाएंगे. यानी टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच दो मैच होने की संभावना बनी हुई है.

10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग में होगा महामुकाबला

2027 वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से करेंगे. टूर्नामेंट की शुरुआत 2 अक्टूबर 2027 से होगी. भारत-पाकिस्तान का ग्रुप मुकाबला 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा. इसके अलावा भारत के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और क्वालीफायर ए मौजूद हैं. ऐसे में भारत को सुपर 7 में पहुंचने के लिए ग्रुप चरण में इन टीमों के खिलाफ भी मुकाबले खेलने होंगे.