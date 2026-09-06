Home > खेल > भारत-पाकिस्तान के बीच होंगे मुकाबले? ICC कर रहा तैयारी, ट्राई, 4 देशों की सीरीज कराने पर विचार

भारत-पाकिस्तान के बीच होंगे मुकाबले? ICC कर रहा तैयारी, ट्राई, 4 देशों की सीरीज कराने पर विचार

आईसीसी भारत और पाकिस्तान को शामिल करते हुए ट्राई या चार देशों की सीरीज कराने की संभावना तलाश रहा है. दुबई में होने वाली आईसीसी बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है. भारत और पाकिस्तान ने 2013 के बाद कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है.

By: Satyam Sengar | Published: September 6, 2026 8:06:21 PM IST

क्या पाकिस्तान और भारत के बीच शुरू हो पाएगी सीरीज?
क्या पाकिस्तान और भारत के बीच शुरू हो पाएगी सीरीज?


भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी कथित तौर पर भारत और पाकिस्तान को शामिल करते हुए ट्राई या चार देशों की सीरीज आयोजित करने की संभावना तलाश रहा है. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस मुद्दे पर 22 और 23 सितंबर को दुबई में होने वाले आईसीसी सेमिनार में चर्चा हो सकती है. इस बैठक में साल 2027 से 2031 के फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम यानी एफटीपी और इंटरनेशनल क्रिकेट के कार्यक्रम पर बातचीत होने की उम्मीद है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईसीसी फिर से बहुराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट बढ़ाने पर विचार कर रहा है. 1990 के दशक के आखिर और 2000 के शुरुआती वर्षों में ट्राई सीरीज काफी लोकप्रिय हुआ करती थीं. आईसीसी का मानना है कि ऐसी टूर्नामेंट से सामान्य द्विपक्षीय सीरीज की तुलना में ज्यादा कमाई हो सकती है. पाकिस्तान लंबे समय से आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंटों के अलावा भारत के खिलाफ ज्यादा मैच खेलने की इच्छा जताता रहा है. हालांकि, दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों के कारण भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट लंबे समय से बंद है.

You Might Be Interested In

2013 के बाद नहीं हुई द्विपक्षीय सीरीज
भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी द्विपक्षीय सीरीज साल 2013 में खेली गई थी. इसके बाद दोनों टीमें केवल आईसीसी टूर्नामेंट, चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जैसे बहुराष्ट्रीय आयोजनों में आमने-सामने हुई हैं. भारत और पाकिस्तान को शामिल करने वाली आखिरी ट्राई सीरीज साल 2008 में बांग्लादेश में खेला गया किटप्लाई कप था. अगर आईसीसी का नया प्रस्ताव मंजूर होता है, तो यह क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है.

तटस्थ देश में हो सकती है भारत-पाकिस्तान की टक्कर
रिपोर्ट के अनुसार, भारत और पाकिस्तान वाली संभावित ट्राई या चार देशों की सीरीज संयुक्त अरब अमीरात, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जा सकती है. दोनों टीमों के बीच मुकाबला तटस्थ देश में कराने का विकल्प पहले से मौजूद है. हालांकि, इस प्रस्ताव पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और भारत सरकार का रुख सबसे महत्वपूर्ण होगा. भारत सरकार बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की अनुमति देती रही है, लेकिन द्विपक्षीय सीरीज को मंजूरी नहीं मिली है. ऐसे में आईसीसी के लिए ट्राई या चार देशों की सीरीज एक नया विकल्प हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला भारत सरकार और बीसीसीआई की सहमति पर निर्भर करेगा.

Tags: india vs pakistan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

2026 का टेस्ट का रन-मशीन कौन? देखें टॉप बल्लेबाजों की...

September 6, 2026

मिर्जापुर फिल्म में रसिका दुग्गल ने कैसे शूट किए रोमांटिक...

September 6, 2026

कौन हैं मिर्जापुर द मूवी की सिजा शैनन?

September 6, 2026

जब पूनम पांडे ने कहा- मर्दों के लिए सोशल सर्विस...

September 6, 2026

PF अकाउंट में बैलेंस कैसे चेक करें?

September 5, 2026

कौन हैं क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना?

September 5, 2026
भारत-पाकिस्तान के बीच होंगे मुकाबले? ICC कर रहा तैयारी, ट्राई, 4 देशों की सीरीज कराने पर विचार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत-पाकिस्तान के बीच होंगे मुकाबले? ICC कर रहा तैयारी, ट्राई, 4 देशों की सीरीज कराने पर विचार
भारत-पाकिस्तान के बीच होंगे मुकाबले? ICC कर रहा तैयारी, ट्राई, 4 देशों की सीरीज कराने पर विचार
भारत-पाकिस्तान के बीच होंगे मुकाबले? ICC कर रहा तैयारी, ट्राई, 4 देशों की सीरीज कराने पर विचार
भारत-पाकिस्तान के बीच होंगे मुकाबले? ICC कर रहा तैयारी, ट्राई, 4 देशों की सीरीज कराने पर विचार