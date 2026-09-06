India vs Pakistan: पाकिस्तान की नापाक करतूत! शेफाली को आउट करने के बाद कप्तान फातिमा सना ने की घिनौनी हरकत

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो और ड्रामा ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता है. ऐसा ही नजारा महिला टी 20 एशिया कप के दौरान देखने को मिला. जब पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने भारतीय ओपनर बल्लेबाज शेफाली वर्मा को विकेट लेने के बाद आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया. सना ने अपनी ही गेंद पर शेफाली का कैच लपककर उन्हें आउट किया और फिर ड्रेसिंग रूम की ओर जाने का इशारा किया.

शेफाली वर्मा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप आउट होने पर पवेलियन की तरफ लौट गई. हालांकि सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर सना की इस हरकत की जमकर आलोचना हो रही है. शेफाली 6 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुईं. उन्होंने अपनी इस छोटी सी पारी में एक छक्का और एक चौका लगाया.

भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया

भारत ने महिला T20 एशिया कप में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया. यह टूर्नामेंट में टीम इंडिया का आखिरी लीग मैच था. पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने पूरी टीम 18.1 ओवर में सिर्फ 55 रन पर ऑलआउट हो गई. इसके बाद भारत ने इस छोटे से लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया.

Fatima Sana turning up the heat despite the scoreline. 🥵 Watch India vs Pakistan LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #DPWorldWomensAsiaCup2026 #NotAGentlemansGame pic.twitter.com/j2ohXqlZSV — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 5, 2026







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टीम इंडिया के दोनों ओपनर जल्दी हुए आउट

लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के दोनों ओपनर जल्दी आउट हो गए. हालांकि, कम स्कोर वाले इस मैच में शुरुआती विकेट गिरने के बावजूद टीम इंडिया की अनुभवी कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जल्दबाजी नहीं दिखाई और आसानी से इस लक्ष्य को हासिल किया. हरमन ने 18 गेंदों में 18 रन बनाए और दीप्ति शर्मा के साथ मिलकर 8.4 ओवर में टीम को जीत दिलाई. अन्य बल्लेबाजों की बात करें तो स्मृति मंधाना ने 9 रन और प्रतिका रावल ने 4 रन बनाए, जबकि दीप्ति 12 रन बनाकर नाबाद रहीं. बल्लेबाजी में योगदान देने से पहले भारत की गेंदबाज श्री चारनी ने अपनी गेंदबाजी से पाकिस्तानी बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया और अपने 4 ओवरों में सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट लिए. प्रेमा रावत ने भी 3 विकेट चटकाए.

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