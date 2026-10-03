Home > खेल > IND vs PAK Final: टीम इंडिया जीती, फिर भी नहीं मिलेगा गोल्ड मेडल? क्या मोहसिन नकवी करने वाले हैं सम्मानित

IND vs PAK Final: टीम इंडिया जीती, फिर भी नहीं मिलेगा गोल्ड मेडल? क्या मोहसिन नकवी करने वाले हैं सम्मानित

भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 के गोल्ड मेडल मैच से पहले मोहसिन नकवी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. नकवी फाइनल्स डे के लिए जापान नहीं जाएंगे. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भारत के फाइनल जीतने पर खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल कौन देगा?

By: Satyam Sengar | Last Updated: October 3, 2026 12:49:44 AM IST

टीम इंडिया को जीत के बाद भी नहीं मिलेगा गोल्ड मेडल?
टीम इंडिया को जीत के बाद भी नहीं मिलेगा गोल्ड मेडल?


भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 का गोल्ड मेडल मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच होने वाले इस हाई-वोल्टेज मैच से पहले एक ऐसा सवाल चर्चा में है, जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया है. अगर भारत पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीतता है, तो भारतीय खिलाड़ियों को मेडल कौन देगा? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी खुद भारतीय खिलाड़ियों को मेडल देने वाले थे? अब इस पूरे मामले पर स्थिति साफ हो गई है.

एशियन क्रिकेट काउंसिल ने शुक्रवार को जानकारी दी कि उसके अध्यक्ष मोहसिन नकवी एशियन गेम्स के फाइनल्स डे में शामिल होने के लिए जापान नहीं जाएंगे. एसीसी ने बताया कि अपनी दूसरी जिम्मेदारियों के कारण नकवी नागोया में मौजूद नहीं रहेंगे. हालांकि, उन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलने वाली चारों टीमों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं. नकवी ने भी कहा कि उनकी कुछ प्रतिबद्धताओं के कारण वह नागोया नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वह मुकाबलों को देखने के लिए उत्सुक हैं.

You Might Be Interested In

क्या भारत जीता तो भी नहीं मिलेगा गोल्ड?
यहां सबसे पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है कि मोहसिन नकवी की गैरमौजूदगी का भारत के गोल्ड मेडल जीतने से कोई संबंध नहीं है. अगर भारतीय टीम फाइनल में पाकिस्तान को हरा देती है, तो उसे एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल मिलेगा. दरअसल, मेडल सेरेमनी में कौन पदक देगा, यह फैसला ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया और स्थानीय आयोजन समिति के स्तर पर होता है. ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि एसीसी अध्यक्ष ही भारतीय खिलाड़ियों को मेडल दें.

हाल में हुआ था विवाद
मोहसिन नकवी की गैरमौजूदगी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में महिला एशिया कप के बाद ट्रॉफी प्रेजेंटेशन को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद भारत-पाकिस्तान फाइनल में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं. लेकिन अब नकवी के जापान नहीं आने की पुष्टि हो चुकी है. यानी अगर भारत फाइनल जीतता है, तो गोल्ड मेडल को लेकर कोई सवाल नहीं है—सवाल सिर्फ इतना है कि मेडल सेरेमनी में भारतीय खिलाड़ियों को पदक कौन पहनाएगा.

Tags: home-hero-pos-1india vs pakistanmohsin naqvi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं लवीना टंडन? कास्टिंग काउज पर किया चौंकाने वाला...

October 2, 2026

IRCTC में टिकट कैसे कैंसिल करें?

October 2, 2026

युजवेंद्र चहल की गर्लफ्रेंड लिस्ट

October 2, 2026

गया ही नहीं, 8 जगहों पर भी कर सकते हैं...

October 2, 2026

बाली में नुसरत भरूचा का हुआ एक्सीडेंट

October 1, 2026

सबसे सस्ता लोन कहां मिलेगा?

October 1, 2026
IND vs PAK Final: टीम इंडिया जीती, फिर भी नहीं मिलेगा गोल्ड मेडल? क्या मोहसिन नकवी करने वाले हैं सम्मानित

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs PAK Final: टीम इंडिया जीती, फिर भी नहीं मिलेगा गोल्ड मेडल? क्या मोहसिन नकवी करने वाले हैं सम्मानित
IND vs PAK Final: टीम इंडिया जीती, फिर भी नहीं मिलेगा गोल्ड मेडल? क्या मोहसिन नकवी करने वाले हैं सम्मानित
IND vs PAK Final: टीम इंडिया जीती, फिर भी नहीं मिलेगा गोल्ड मेडल? क्या मोहसिन नकवी करने वाले हैं सम्मानित
IND vs PAK Final: टीम इंडिया जीती, फिर भी नहीं मिलेगा गोल्ड मेडल? क्या मोहसिन नकवी करने वाले हैं सम्मानित
IND vs PAK Final: टीम इंडिया जीती, फिर भी नहीं मिलेगा गोल्ड मेडल? क्या मोहसिन नकवी करने वाले हैं सम्मानित