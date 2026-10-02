IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ किसका बोलेगा बल्ला? ये हैं टीम इंडिया के 2 अनलकी और 3 लकी प्लेयर्स…

पाकिस्तान के खिलाफ ये 2 खिलाड़ी रहे अनलकी
संजू सैमसन: सैमसन के मामले में कहानी थोड़ी अलग है. पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हैं. लेकिन संजू सैमसन ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल पारियों में 18.50 की औसत और 97.40 की स्ट्राइक रेट से 37 रन बनाए हैं.
ये 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ बन सकते हैं लकी
तिलक वर्मा: तिलक वर्मा भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के अहम खिलाड़ियों में हैं. 2025 एशिया कप फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 69 रन बनाए थे. मौजूदा एशियन गेम्स टीम में वह उपकप्तान भी हैं, इसलिए फाइनल में उन पर खास नजर रहेगी.
शिवम दुबे: दुबे का भी पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा टी20 रिकॉर्ड रहा है. 2026 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 17 गेंदों पर 27 रन बनाए थे. उनके पास गेंदबाजी से भी योगदान देने की क्षमता है, जिससे फाइनल में वह भारत के लिए उपयोगी खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.