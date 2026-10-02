IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ किसका बोलेगा बल्ला? ये हैं टीम इंडिया के 2 अनलकी और 3 लकी प्लेयर्स…

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान की टीमें 3 अक्टूबर को एशियन गेम्स 2026 के गोल्ड मेडल मुकाबले में आमने-सामने होंगी. निसिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होने वाले इस फाइनल को लेकर रोमांच चरम पर है. भारत ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 124 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि पाकिस्तान ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया. फाइनल से पहले आइए जानते हैं पाकिस्तान के खिलाफ भारत के अनलकी और लकी खिलाड़ियों के बारे में. भारत और पाकिस्तान की टीमें 3 अक्टूबर को एशियन गेम्स 2026 के गोल्ड मेडल मुकाबले में आमने-सामने होंगी. निसिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होने वाले इस फाइनल को लेकर रोमांच चरम पर है. भारत ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 124 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि पाकिस्तान ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया. फाइनल से पहले आइए जानते हैं पाकिस्तान के खिलाफ भारत के अनलकी और लकी खिलाड़ियों के बारे में. पाकिस्तान के खिलाफ ये 2 खिलाड़ी रहे अनलकी

ईशान किशन: ईशान इस समय सबसे खास नाम हैं. 2026 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों पर 77 रन की तूफानी पारी खेली थी. इस पारी में 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 192.50 रहा. एशियन गेम्स सेमीफाइनल में भी ईशान ने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 80 रन बनाकर भारत को 169/7 तक पहुंचाया. ईशान इस समय सबसे खास नाम हैं. 2026 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों पर 77 रन की तूफानी पारी खेली थी. इस पारी में 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 192.50 रहा. एशियन गेम्स सेमीफाइनल में भी ईशान ने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 80 रन बनाकर भारत को 169/7 तक पहुंचाया. तिलक वर्मा: तिलक वर्मा भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के अहम खिलाड़ियों में हैं. 2025 एशिया कप फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 69 रन बनाए थे. मौजूदा एशियन गेम्स टीम में वह उपकप्तान भी हैं, इसलिए फाइनल में उन पर खास नजर रहेगी. शिवम दुबे: दुबे का भी पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा टी20 रिकॉर्ड रहा है. 2026 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 17 गेंदों पर 27 रन बनाए थे. उनके पास गेंदबाजी से भी योगदान देने की क्षमता है, जिससे फाइनल में वह भारत के लिए उपयोगी खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.