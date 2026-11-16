IND vs NZ: टी20-वनडे में चटाई धूल, अब टेस्ट सीरीज की बारी! कब-कहां खेला जाएगा पहला मैच, कैसे देखें LIVE?

IND vs NZ Test Series LIVE Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली 5 मैचों की वनडे सीरीज खत्म हो गई है. इस सीरीज में भारत ने मेजबान टीम न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया. इससे पहले भारत ने टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया था. दोनों ही व्हाइट बॉल सीरीज में टीम इंडिया ने अपना दबदबा दिखाया है, लेकिन अब असली अग्निपरीक्षा की बारी है. 19 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होगी. इस सीरीज में भी भारतीय टीम जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी, लेकिन यह वनडे और टी20 जितना आसान नहीं होगा. न्यूजीलैंड को उनके घर में टेस्ट सीरीज हराना एक बड़ी चुनौती है.

न्यूजीलैंड मौजूदा समय में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के प्वाइंट्स टेबल में भी पहले नंबर पर है. ऐसे में न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज में हराना शुभमन गिल की टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होगा. हालांकि टीम इंडिया के खिलाड़ी पिछले कई दिनों से इस सीरीज के लिए जोर-शोर से तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि टेस्ट सीरीज के मुकाबले कब और कहां खेले जाएंगे?

कब-कहां खेले जाएंगे टेस्ट मैच?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी, जो 1 दिसंबर तक चलेगी. इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर होगा. दूसरा टेस्ट मैच खत्म होने के साथ ही भारत का न्यूजीलैंड दौरा समाप्त हो जाएगा. ये दोनों टेस्ट मैच सुबह 3:30 बजे से शुरू होंगे, जिसके लिए पहले दिन सुबह 3 बजे टॉस किया जाएगा.

कहां देख सकेंगे लाइव टेस्ट मैच?

टेस्ट और वनडे की तरह टेस्ट सीरीज का रोमांच भी आपको सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखने को मिलेगा. टीवी पर आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर भारत-न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं. इसके अलावा अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर यह सीरीज देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव (SonyLiv) पर मैच का मजा ले सकते हैं.

WTC फाइनल के लिहाज से अहम सीरीज

यह सीरीज WTC फाइनल की रेस के लिहाज से भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीमों के लिए काफी अहम है. भारत को WTC फाइनल में जगह बनाने के लिए दोनों टेस्ट मैच जीतने बेहद जरूरी हैं. अगर टीम इंडिया ऐसा करने में नाकाम होती है, तो WTC फाइनल की राह काफी मुश्किल हो जाएगी. बता दें कि WTC फाइनल में जगह बनाने के लिए WTC के प्वाइंट्स टेबल में टॉप-2 में पहुंचना पड़ता है. फिलहाल भारतीय टीम इस प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है.

टेस्ट सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार.