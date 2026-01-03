Hardik Pandya ODI Exit: हार्दिक पांड्या वनडे से क्यों हुए बाहर? BCCI ने बताई उनकी बड़ी कमजोरी… जानिए सबकुछ

Hardik Pandya: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होने वाली है. शुभमन गिल टीम की कप्तानी करेंगे, रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे टीम में बने रहेंगे, जबकि श्रेयस अय्यर को उप-कप्तान बनाया गया है, बशर्ते उन्हें BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लीयरेंस मिल जाए. टीम में विकेटकीपिंग के लिए केएल राहुल और ऋषभ पंत भी शामिल हैं, साथ ही ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी भी हैं.

तेज गेंदबाजी की कमान मोहम्मद सिराज संभालेंगे, उनका साथ अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा देंगे, जबकि कुलदीप यादव स्पिन गेंदबाजी करेंगे.

हार्दिक का क्यों नहीं हुआ चयन? (Why wasn’t Hardik selected?)

हार्दिक पांड्या को टीम से बाहर रखा गया है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से पहले उनके वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा है. इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आ रही है कि हार्दिक पांड्या को पूरे 10 ओवर गेंदबाजी करने की अनुमति नहीं मिली है, जिसके कारण टीम मैनेजमेंट उनके वर्कलोड को ध्यान से मैनेज कर रहा है. T20 वर्ल्ड कप नजदीक होने के कारण, सेलेक्टर्स खिलाड़ियों की फिटनेस और लंबे समय की तैयारी को प्राथमिकता दे रहे हैं.

𝗡𝗢𝗧𝗘: Shreyas Iyer’s availability is subject to fitness clearance from BCCI COE. Hardik Pandya has not been cleared by the BCCI COE to bowl 10 overs in a match, and considering the ICC Men’s T20 World Cup to follow, his workload is being managed.#TeamIndia | #INDvNZ — BCCI (@BCCI) January 3, 2026







न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम (Indian team against New Zealand)

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर (उप कप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल

विजय हजारे ट्रॉफी में हार्दिक का पहला शतक (Hardik’s first century in the Vijay Hazare Trophy)

तो वहीं, दूसरी तरफ विजय हजारे ट्रॉफी( VHT) में भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपना पहला शतक लगाया है. शनिवार (3 जनवरी, 2025) को विदर्भ के खिलाफ मैच में पांड्या ने बड़ौदा के लिए तूफानी शतक लगाया. पांड्या ने सिर्फ 68 गेंदों में 8 छक्के और 6 चौके लगाकर अपना शतक पूरा किया.यह पांड्या के लिस्ट ए करियर का पहला शतक था.

राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में हुए मैच में हार्दिक पांड्या ने 92 गेंदों में 11 छक्के और 8 चौकों की मदद से कुल 133 रन बनाए. हार्दिक का स्ट्राइक रेट 144.56 था. एक समय हार्दिक ने 62 गेंदों में 68 रन बनाए थे, लेकिन फिर उन्होंने गियर बदला. 39वें ओवर में हार्दिक ने विदर्भ के स्पिनर पार्थ रेखड़े पर हमला बोला. उस ओवर में हार्दिक ने लगातार पांच छक्के लगाए और फिर आखिरी गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया.