क्या पंत होंगे ड्रॉप, ईशान-अय्यर की होगी वापसी? न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे टीम में होने जा रहा है सबसे बड़ा उलटफेर! पढ़िए पूरी खबर

IND vs NZ ODI: इस तारीख को हो सकती है टीम की घोषणा? क्या पंत होने टीम से बाहर, ईशान-अय्यर की होगी वापसी जानें शुभमन गिल की कप्तानी और पडिक्कल पर लेटेस्ट अपडेट.

By: Shivani Singh | Last Updated: December 28, 2025 1:25:23 PM IST

क्या पंत होंगे ड्रॉप, ईशान-अय्यर की होगी वापसी? न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे टीम में होने जा रहा है सबसे बड़ा उलटफेर! पढ़िए पूरी खबर


भारतीय क्रिकेट टीम नए साल की शुरुआत न्यूजीलैंड के साथ व्हाइट-बॉल सीरीज़ से करने वाली है. न्यूजीलैंड का भारत दौरा 11 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के साथ शुरू होगा. वनडे सीरीज़ के बाद, दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ खेली जाएगी, जो 21 जनवरी से शुरू होगी.

यह दोनों टीमों के लिए 2026 का पहला क्रिकेट असाइनमेंट होगा जहां वो एक मजबूत प्रदर्शन करना चाहेंगी. भारतीय टीम ने T20 सीरीज़ के लिए अपनी टीम की घोषणा पहले ही कर दी है, लेकिन वनडे सीरीज़ के लिए टीम की घोषणा अभी बाकी है.

भारतीय टीम की घोषणा जल्द होने की उम्मीद

रिपोर्ट्स के अनुसार, अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति रविवार, 4 जनवरी को या उससे पहले वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम का चयन करेगी. संभावित बदलावों के बारे में, कप्तान शुभमन गिल से एक बार फिर टीम की कप्तानी करने की उम्मीद है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खत्म हुई सीरीज़ में केएल राहुल की सफल कप्तानी की बदौलत भारत ने यह सीरीज 2-1 से जीता था.

क्या ऋषभ पंत को वनडे टीम से भी बाहर किया जाएगा?

रविवार को स्पोर्ट्स तक की एक रिपोर्ट के अनुसार, पंत 2025-26 सीज़न की आखिरी घरेलू सीरीज़ के लिए भारत की वनडे टीम से बाहर होने वाले हैं. पंत फिलहाल विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के मौजूदा एडिशन में दिल्ली की कप्तानी कर रहे हैं, इस महीने की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में पंत को दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर मौका मिला था, लेकिन तीनों में से किसी भी मैच में इन्हे खेलने का मौका नहीं मिला। अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या ऋषभ को मौका मिलता है.

शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की वापसी

भारत के वनडे कप्तान और उप-कप्तान, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, दोनों वापसी करेंगे. ये दोनों साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज़ में नहीं खेले थे. गिल के पैर के अंगूठे में चोट लगी थी, लेकिन अब वह ठीक हो गए हैं. उन्होंने बैटिंग शुरू कर दी है और विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) 2025-26 में पंजाब के लिए दो मैच खेलेंगे. श्रेयस की बात करें तो, वह अभी BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं. फिलहाल, यह पक्का नहीं है कि वह भारत बनाम न्यूज़ीलैंड वनडे सीरीज़ में खेलेंगे या नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह वापसी के लिए सही रास्ते पर हैं.

ईशान किशन या देवदत्त पडिक्कल के लिए कोई जगह नहीं

ईशान किशन और देवदत्त पडिक्कल VHT में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन फिलहाल उनके लिए कोई जगह बनता नहीं दिख रहा है. किशन भारत की T20I टीम में लौट आए हैं, लेकिन उनके वनडे में वापसी के लिए इंतज़ार करना होगा. ईशान ने हाल ही में किसी भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज़ लिस्ट A शतक बनाया था. पडिक्कल का लिस्ट A में औसत 83.64 है और उन्होंने लगातार शतक लगाए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक वनडे टीम में मौका नहीं मिला है.

न्यूजीलैंड के भारत दौरे का फुल शेड्यूल

पहला वनडे 11 जनवरी, रविवार – बीसीए स्टेडियम, कोटांबी वडोदरा

दूसरा वनडे 14 जनवरी, बुधवार – निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट

तीसरा वनडे 18 जनवरी, रविवार – होल्कर क्रिकेट स्टेडियम, इंदौर

पहला टी20 21 जनवरी, बुधवार – वीसीए स्टेडियम, नागुपर

दूसरा टी20 23 जनवरी, शुक्रवार – शहीद वीर नारायण स्टेडियम, रायपुर

तीसरा टी20 25 जनवरी, रविवार- बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहटी

चौथा टी20 28 जनवरी, बुधवार – एसीए-वीडीसीए स्टेडियम, विशाखापत्तनम

पांचवां टी20 31 जनवरी, शनिवार – ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम

Tags: IND vs NZ 2026 ODI Squad
क्या पंत होंगे ड्रॉप, ईशान-अय्यर की होगी वापसी? न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे टीम में होने जा रहा है सबसे बड़ा उलटफेर! पढ़िए पूरी खबर

