नई दिल्ली. भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला टी 20 मैच ईडन पार्क ऑकलैंड में खेला जा रहा है. इस मैच में कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाए हैं. इस मैच को जीतने के लिए टीम इंडिया को 204 रन बनाने होंगे.

मेजबान टीम ने दमदार शुरुआत की और भारत के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया. टीम के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ने 30 रन की पारी खेली और कॉलिन मुनरो ने 59 रन की धमाकेदार पारी खेली. इसके साथ ही कप्तान केन विलयमसन ने भी 51 रन की अर्धशतकीय पारी खेली.

अगर भारतीय टीम के गेंदबाजों पर नजर डालें तों इस मैच में मोहम्मद शमी सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए हैं, शमी ने चार ओवर में 53 रन दिए और एक विकेट भी नहीं ले सके. इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 31 रन देते हुए एक विकेट हासिल किया. वहीं शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, शिवम दुबे और रविंद्र जड़ेजा को 1-1 विकेट मिला.

Innings Break!

Half-centuries from Munro, Williamson and Taylor propel New Zealand to a total of 203/5 after 20 overs.#TeamIndia chase coming up shortly.

Live – https://t.co/5NdtfFJOd8 #NZvIND

— BCCI (@BCCI) January 24, 2020