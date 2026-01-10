Home > क्रिकेट > IND vs NZ: नई कप्तानी, नया साल…गिल ब्रिगेड की 2026 में पहली टक्कर न्यूज़ीलैंड से; वेन्यू – मैच टाइमिंग से लेकर लाइव स्ट्रीमिंग तक यहां जानें सारी डिटेल्स

IND vs NZ 1st ODI: सीरीज का पहला मैच वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में होगा, जहां दोनों टीमें रविवार, 11 जनवरी को पहले वनडे में एक-दूसरे का सामना करेंगी.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 10, 2026 9:25:05 PM IST

India vs New Zealand 1st ODI: शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के साथ 2026 के अपने क्रिकेट कैलेंडर की शुरुआत करने जा रही है. सीरीज का पहला मैच वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में होगा, जहां दोनों टीमें रविवार, 11 जनवरी को पहले वनडे में एक-दूसरे का सामना करेंगी.

 2025 रहा शानदार, क्या जीत के साथ होगा 2026 का आगाज?  

ऑस्ट्रेलिया के हाथों 1-2 से हार को छोड़कर, ब्लू टीम का 50 ओवर के क्रिकेट में 2025 का साल शानदार रहा. उनके दो सबसे बड़े स्टार, रोहित शर्मा और विराट कोहली, शानदार फॉर्म में हैं और अब, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर की वापसी के साथ, टीम पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत दिख रही है. हालांकि, कप्तान शुभमन गिल की फॉर्म चिंता का विषय होगी क्योंकि वह काफी समय से व्हाइट-बॉल क्रिकेट में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

गेंदबाजी में, भारत में मोहम्मद सिराज की वापसी होगी, जो जसप्रीत बुमराह की जगह लेंगे, जिन्हें आने वाले व्यस्त T20 सीज़न से पहले आराम दिया गया है. उनके साथ युवा प्रतिभा अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा होंगे, जबकि शानदार फॉर्म में चल रहे कुलदीप एक बार फिर स्पिन अटैक की अगुवाई करेंगे.

न्यूजीलैंड का असाधारण प्रदर्शन 

दूसरी ओर, न्यूजीलैंड के पास भी कई ट्रिक्स हैं. ब्लैक कैप्स ने पिछले कुछ सालों में व्हाइट-बॉल क्रिकेट में असाधारण प्रदर्शन किया है और बार-बार साबित किया है कि वे किसी भी दिन इस फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक हो सकते हैं. पिछली बार जब वे भारत में थे, तो उन्होंने मेजबान टीम को एक दशक से ज़्यादा समय में पहली बार घरेलू टेस्ट सीरीज में हार का सामना कराया था, और ब्रेसवेल और उनकी टीम 2026 के अपने व्हाइट-बॉल दौरे में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेगी.

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे प्लेइंग 11

भारत प्लेइंग 11 (संभावित): रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज

न्यूजीलैंड प्लेइंग 11 (संभावित): डेवोन कॉनवे, विल यंग, ​​हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (C), ज़ैक फाउल्क्स, जोश क्लार्कसन, जेडन लेनोक्स, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे हेड-टू-हेड आँकड़े

कुल खेले गए मैच: 107
भारत जीता: 55
न्यूजीलैंड जीता: 46
कोई नतीजा नहीं: 5
टाई: 1

दोनों टीमों का पूरा स्क्वाड:

भारत स्क्वाड: शुभमन गिल (c), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (wk), श्रेयस अय्यर (vc), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (wk), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल

न्यूजीलैंड स्क्वाड: माइकल ब्रेसवेल (c), आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे (wk), ज़ैक फाउल्क्स, मिच हे (wk), काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, विल यंग

लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

तारीख – भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला मैच रविवार (11 जनवरी) को होगा.

वेन्यू – वडोदरा का BCA स्टेडियम 

टॉस का समय –  मैच का टॉस दोपहर 1 बजे IST पर होगा

लाइव मैच का समय – भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे शुरू होगा

मैच का लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें – लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा

वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें – भारत में JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर 

