IND vs JAP: खराब बॉडी लैंग्वेज, आलस… क्या जापान को हल्के में ले गई टीम इंडिया? आखिरी 6 गेंदों में गजब का थ्रिलर

चौथी गेंद पर भी नहीं आया रन
वाइड का फैसला पलटने के बाद 4.3 की गेंद दोबारा कराई गई. शिराई-पैटमोर ने फिर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई रन नहीं बना. अब जापान को 3 गेंदों में 6 रन चाहिए थे. अगली गेंद पर शिराई-पैटमोर ने मिड-विकेट की तरफ शॉट खेला और एक रन हासिल किया. अब 2 गेंदों में 5 रन बाकी थे. पांचवीं गेंद पर इटो-डेविस ने जोरदार शॉट लगाया, लेकिन उन्हें भी सिर्फ एक रन ही मिला. अब आखिरी गेंद पर जापान को जीत के लिए 4 रन चाहिए थे.
आखिरी गेंद पर अक्षर ने बचा लिया मैच
आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने गेंद को थोड़ा धीमा किया. शिराई-पैटमोर ने उसे लेग साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई. बल्लेबाज सिर्फ एक रन ले सके. इसके साथ ही भारत ने मुकाबला 2 रन से जीत लिया. आखिरी ओवर में जापान को 8 रन चाहिए थे, लेकिन वह केवल 5 रन ही बना सका. अक्षर पटेल ने दबाव के बीच शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत की जीत पक्की कर दी. हालांकि, टीम इंडिया की खराब बॉडी लैंग्वेड और जापान को हल्के में लेने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा रहा है.