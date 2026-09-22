Home > खेल > IND vs JAP: खराब बॉडी लैंग्वेज, आलस… क्या जापान को हल्के में ले गई टीम इंडिया? आखिरी 6 गेंदों में गजब का थ्रिलर

IND vs JAP: खराब बॉडी लैंग्वेज, आलस… क्या जापान को हल्के में ले गई टीम इंडिया? आखिरी 6 गेंदों में गजब का थ्रिलर

India vs Japan Last 6 Balls Thriller: एशियन गेम्स में भारत और जापान के बीच टी20 मुकाबले का आखिरी ओवर बेहद रोमांचक रहा. जापान को आखिरी 6 गेंदों में 8 रन चाहिए थे, लेकिन अक्षर पटेल ने दबाव के बीच शानदार गेंदबाजी की. हालांकि, टीम इंडिया की खराब बॉडी लैंग्वेड और जापान को हल्के में लेने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा रहा है.

By: Satyam Sengar | Last Updated: September 22, 2026 5:53:22 PM IST

आखिरी 6 गेंदों में गजब का थ्रिलर.
आखिरी 6 गेंदों में गजब का थ्रिलर.


India vs Japan Last 6 Balls Thriller: एशियन गेम्स 2026 में भारत और जापान के बीच खेले गए टी20 मुकाबले का आखिरी ओवर बेहद रोमांचक रहा. भले ही भारत ने यह मैच जीत लिया लेकिन जापान की टीम ने भारतीय खेमे की हालत खराब कर दी थी. जापान को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 8 रन चाहिए थे और गेंद अक्षर पटेल के हाथ में थी. पहली गेंद पर अक्षर ने शानदार गेंद डाली और बेंजामिन इटो-डेविस बल्ला चलाने के बावजूद गेंद को छू नहीं सके. कोई रन नहीं आया.
दूसरी गेंद थोड़ी छोटी थी, जिस पर इटो-डेविस ने गेंद को लॉन्ग-ऑफ की तरफ खेलकर एक रन ले लिया. अब जापान को 4 गेंदों में 7 रन चाहिए थे. तीसरी गेंद पर अलेक्जेंडर शिराई-पैटमोर स्ट्राइक पर आए. अक्षर की गेंद लेग साइड से बाहर निकल गई और अंपायर ने इसे वाइड दे दिया. लेकिन इसके बाद मैदान पर अचानक ड्रामा शुरू हो गया. शिराई-पैटमोर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश कर रहे थे. संजू सैमसन और अक्षर पटेल अंपायर के फैसले से खुश नहीं थे. कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी स्क्वायर लेग अंपायर क्रिस ब्राउन से बात की. दोनों अंपायरों के बीच चर्चा हुई और आखिरकार वाइड का फैसला पलट दिया गया. भारत को बड़ी राहत मिली.

चौथी गेंद पर भी नहीं आया रन
वाइड का फैसला पलटने के बाद 4.3 की गेंद दोबारा कराई गई. शिराई-पैटमोर ने फिर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई रन नहीं बना. अब जापान को 3 गेंदों में 6 रन चाहिए थे. अगली गेंद पर शिराई-पैटमोर ने मिड-विकेट की तरफ शॉट खेला और एक रन हासिल किया. अब 2 गेंदों में 5 रन बाकी थे. पांचवीं गेंद पर इटो-डेविस ने जोरदार शॉट लगाया, लेकिन उन्हें भी सिर्फ एक रन ही मिला. अब आखिरी गेंद पर जापान को जीत के लिए 4 रन चाहिए थे.

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आखिरी गेंद पर अक्षर ने बचा लिया मैच
आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने गेंद को थोड़ा धीमा किया. शिराई-पैटमोर ने उसे लेग साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई. बल्लेबाज सिर्फ एक रन ले सके. इसके साथ ही भारत ने मुकाबला 2 रन से जीत लिया. आखिरी ओवर में जापान को 8 रन चाहिए थे, लेकिन वह केवल 5 रन ही बना सका. अक्षर पटेल ने दबाव के बीच शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत की जीत पक्की कर दी. हालांकि, टीम इंडिया की खराब बॉडी लैंग्वेड और जापान को हल्के में लेने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा रहा है.

Tags: axar patelIndia vs Japan
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