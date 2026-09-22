IND vs JAP: सुंदर के साथ हुई नाइंसाफी? झटके 2 विकेट, लेकिन 16 रन बनाने वाले ने जीता ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ अवॉर्ड

India vs Japan: क्या आपने कभी सुना है कि कोई बल्लेबाज सिर्फ 16 रन बनाए और फिर भी उसे प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिल जाए? एशियन गेम्स 2026 में भारत और जापान के बीच खेले गए टी20 मुकाबले में कुछ ऐसा ही देखने को मिला. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने 12 गेंदों पर 16 रन बनाए, जिसमें एक चौका शामिल था. इसके बावजूद उन्हें मैच का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिसने इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया.

अय्यर जब बल्लेबाजी के लिए आए, तब भारत की शुरुआत बेहद खराब हो चुकी थी. संजू सैमसन 9 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद पर गोल्डन डक का शिकार हो गए. इसके बाद ईशान किशन भी सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. ऐसे समय में अय्यर ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की और 12 गेंदों पर 16 रन बनाए. हालांकि, चार्ली हारा-हिंजे ने उनकी पारी का अंत कर दिया. इस तरह बारिश प्रभावित मैच में भारत ने सिर्फ 5 ओवर में 32 रन बनाए और जापान को 33 रन का लक्ष्य दिया.

भारतीय गेंदबाजों ने भी मचाया धमाल

भारत के बल्लेबाजों की शुरुआत भले ही खराब रही, लेकिन गेंदबाजों ने जापान पर लगातार दबाव बनाए रखा. वॉशिंगटन सुंदर ने 2 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 2 विकेट झटके. अक्षर पटेल ने भी किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर में केवल 7 रन दिए. इस तरह जापान ने 5 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 30 रन बनाए और ये मैच हार गए. हालांकि, अय्यर को अवॉर्ड मिलना थोड़ा समझ से बाहर रहा.

16 रन के बावजूद क्यों मिला अवॉर्ड?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सिर्फ 16 रन बनाने वाले अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच क्यों चुना गया? स्कोरकार्ड के मुताबिक, अय्यर भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बाद उन्होंने तेजी से रन बनाने की कोशिश की और 133.33 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. लेकिन उनके रन से ज्यादा अहमियत वॉशिंगटन सुंदर की थी, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट निकाले. हालांकि, उन्हें इस अवॉर्ड के लिए नहीं चुना गया.