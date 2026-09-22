अक्षर पटेल की बॉल वाइड थी या नहीं? अंपायर का फैसला गलत या सही, अनिल चौधरी ने किया क्लियर

भारत बनाम जापान (India vs Japan) के बीच खेले गए एशियन गेम्स 2026 के मुकाबले में आखिरी ओवर में वाइड को लेकर बवाल देखने को मिला. अंपायर ने पहले इसे वाइड करार दिया था लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला बदला. भारतीय अंपायर अनिल चौधरी ने भी इसपर एक वीडियो पोसेट किया और बताया कि यह वाइड नहीं थी. उन्होंने बताया कि रिवर्स और स्विच हिट वाइड के लिए एक ही बात है दोनों में किसी भी तरह का अंतर नहीं है.

हां, अंपायर कुछ परिस्थितियों में अपना फैसला तुरंत बदल सकता है. ICC के नियम 2.12 में इसकी अनुमति है. ऐसा पहले भी देखने को मिला है. सितंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की महिला टी20 मैच में एलिस पेरी ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की और गेंद मिस हो गई. अंपायर ने पहले गेंद को वाइड दिया, लेकिन तुरंत अपना फैसला बदल दिया. यानी ऐसे मामलों में अंपायर के पास तुरंत अपना फैसला सुधारने का अधिकार होता है.