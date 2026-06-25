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IND vs IRE: इंडिया बनाम आयरलैंड के मैचों की टाइमिंग में बड़ा बदलाव, जानें- अब कब शुरू होगा?

India vs ireland: आयरलैंड के खिलाफ होने वाले 2 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले क्रिकेट आयरलैंड ने दोनों मैचों की टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया है.

By: Sohail Rahman | Published: June 25, 2026 10:10:35 PM IST

इंडिया बनाम आयरलैंड मैच टाइमिंग में हुआ बदलाव
इंडिया बनाम आयरलैंड मैच टाइमिंग में हुआ बदलाव


IND vs IRE Match Timing Change: आयरलैंड के खिलाफ भारत की दो मैचों की टी20 सीरीज जल्द ही शुरू होने वाली है. इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि अब भारतीय समयानुसार मैचों की टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया गया है. यह फैसला 28 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले अहम महिला T20 वर्ल्ड कप मैच के साथ समय के टकराव से बचने के लिए लिया गया था.

क्रिकेट आयरलैंड ने पुष्टि की है कि भारत के खिलाफ दोनों टी20 इंटरनेशनल मैच स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 6:00 बजे) शुरू होंगे. यह भारत के शाम के टी20 इंटरनेशनल मैचों के सामान्य शुरुआती समय से एक घंटा पहले है.

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वैभव सूर्यवंशी के कारण देखने को मिल रहा उत्साह

स्थानीय मीडिया और उस क्षेत्र में रहने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटरों के अनुसार, इन दो मैचों को लेकर स्थानीय प्रशंसकों में भारी उत्साह है. दर्शकों के बीच टिकटों को लेकर भारी होड़ देखने को मिल रही है और स्टेडियम की क्षमता केवल 7,000 दर्शकों की होने के कारण आयोजकों को अतिरिक्त बैठने की व्यवस्था करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है.

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महिला टी20 वर्ल्ड कप की वजह से समय में बदलाव

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम रविवार को लॉर्ड्स में एक अहम महिला टी20 वर्ल्ड कप मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना करने के लिए तैयार है. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होने वाला है. अगर भारत और आयरलैंड के बीच दूसरे पुरुष T20 मैच का मूल समय बरकरार रखा जाता  तो दोनों मैच पूरी तरह से एक ही समय पर हो रहे होते. इस समस्या का हल निकालने के लिए क्रिकेट आयरलैंड ने दोनों टी20 मैचों के शुरुआती समय को एक घंटा पहले कर दिया, ताकि प्रशंसक दोनों मैचों का एक बड़ा हिस्सा देख सकें.

ब्रॉडकास्टर ने जताई सहमति

क्रिकबज के अनुसार, शुक्रवार (26 जून) और रविवार (28 जून) को होने वाले इन मैचों के आयोजक क्रिकेट आयरलैंड ने अपने भारतीय मीडिया पार्टनर ‘सोनी स्पोर्ट्स’ के साथ इस मामले पर चर्चा की. आमतौर पर ब्रॉडकास्टर भारत के टी20 मैचों के लिए शाम 7 बजे (IST) का शुरुआती समय पसंद करते हैं, लेकिन समझा जाता है कि सोनी स्पोर्ट्स इस टकराव को कम करने के लिए बदले हुए शेड्यूल पर सहमत हो गया, भले ही ओवरलैप केवल आंशिक रूप से कम हुआ हो.

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Tags: Shreyas IyerVaibhav Sooryavanshi
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