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IND vs IRE: जियो हॉटस्टार पर नहीं… यहां होगी भारत-आयरलैंड T20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें डिटेल्स

IND vs IRE Live Streaming: भारत बनाम आयरलैंड टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर नहीं होगी. फैंस सोनी लिव पर इस सीरीज का मजा ले सकते हैं. जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी सारी डिटेल्स...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 25, 2026 1:23:09 PM IST

भारत बनाम आयरलैंड टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?
भारत बनाम आयरलैंड टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?


IND vs IRE Live Streaming: भारत बनाम आयरलैंड टी20 इंटरनेशनल सीरीज 26 जून से शुरू होने जा रही है. इस सीरीज में भारत और आयरलैंड के बीच 2 मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मैच 26 जून को खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 28 जून को होगा. ये दोनों ही मुकाबला आयरलैंड के बेलफास्ट में खेले जाएंगे. इस सीरीज में हर किसी की नजरें भारत के 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी रहेंगी, जो अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने के लिए तैयार हैं.

हालांकि अभी तक यह कंफर्म नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी इस दौरे पर डेब्यू करेंगे या नहीं, लेकिन उम्मीद है कि उन्हें प्लेइंग-11 में मौका दिया जा सकता है. दरअसल, 1 जुलाई से भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. ऐसे में टीम इंडिया चाहेगी कि वो आयरलैंड सीरीज में ही अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन तलाश ले. जानिए भारत बनाम आयरलैंड मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स…

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कब-कहां खेला जाएगा मैच?

भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 मैच 26 जून यानी (शुक्रवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में होगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे शुरू होगा. इससे आधे घंटे पहले यानी 5:30 बजे टॉस होगा.

टीवी पर कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत बनाम आयरलैंड के पहले टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. इसके अलावा फैंस डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में भारत बनाम आयरलैंड टी20 सीरीज का मजा ले सकते हैं.

ये भी पढ़ें: IRE vs IND: अभिषेक-सैमसन की जोड़ी करेगी शुरुआत, वैभव सूर्यवंशी को करना होगा इंतजार! देखें संभावित प्लेइंग-11

कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच का आनंद लेना चाहते हैं, तो आज सोनी लिव (SonyLIV) की एप और वेबसाइट पर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी. हालांकि इसके लिए आपको सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अक्षर पटेल, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, हर्षित राणा, सुयश शेडगे.

आयरलैंड: लोर्कन टकर (कप्तान और विकेटकीपर), जॉर्ज डोकरेल, स्टीफन दोहनी (विकेटकीपर), हैरी टेक्टर, गैरेथ डेलानी, बेन कैलिटज, टिम टेक्टर, रॉस अडेर, मैथ्यू हम्फ्रेस, गोविन होए, लियाम मैकार्थी, रुबेन विल्सन, जय मुंद्रा, मैथ्यू होलार्ड.

Tags: ind vs ire
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