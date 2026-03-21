आयरलैंड सीरीज का शेड्यूल जारी, BCCI ने किया ऐलान; यहां जानें तारीख और टाइम

India Tour Of Ireland: बीसीसीआई (Board of Control for Cricket in India) ने घोषणा की है कि भारतीय क्रिकेट टीम जून 2026 में आयरलैंड (Ireland cricket Team) के दौरे पर जाएगी. इस दौरे में दोनों टीमों के बीच दो मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी. इससे पहले भारत 2018, 2022 और 2023 में भी आयरलैंड का दौरा कर चुका है, जिससे दोनों टीमों के बीच नियमित क्रिकेट संबंध देखने को मिलते हैं.

बेलफास्ट में होंगे मुकाबले

सीरीज के दोनों मैच Belfast में खेले जाएंगे. खास बात यह है कि 2007 के बाद पहली बार भारतीय टीम यहां मैच खेलेगी. पहला T20 मैच 26 जून और दूसरा 28 जून 2026 को आयोजित होगा. भारतीय समयानुसार दोनों मुकाबले शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे.

यह सीरीज फैंस के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि लंबे समय बाद बेलफास्ट में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा.

आयरलैंड टीम में बदलाव के संकेत

आयरलैंड क्रिकेट में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर Graham West ने पहले ही इस सीरीज की पुष्टि कर दी थी. साथ ही Paul Stirling ने T20 कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है, जिससे नए कप्तान को टीम को अपनी रणनीति के अनुसार आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा. भारत के खिलाफ यह सीरीज नए नेतृत्व के लिए एक बड़ी परीक्षा मानी जा रही है.

टीम इंडिया के शेड्यूल पर एक नजर

आयरलैंड दौरे से पहले और बाद में भी भारतीय टीम का शेड्यूल काफी व्यस्त रहेगा. IPL 2026 के बाद भारत अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट और तीन वनडे मैच खेलेगा. इसके बाद टीम इंग्लैंड दौरे पर जाएगी, जहां पांच T20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज 1 से 19 जुलाई के बीच खेली जाएगी. इस तरह जून-जुलाई का समय भारतीय टीम के लिए लगातार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से भरा रहेगा.

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