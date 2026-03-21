Home > क्रिकेट > आयरलैंड सीरीज का शेड्यूल जारी, BCCI ने किया ऐलान; यहां जानें तारीख और टाइम

आयरलैंड सीरीज का शेड्यूल जारी, BCCI ने किया ऐलान; यहां जानें तारीख और टाइम

ind vs ire t20 series: सीरीज के दोनों मैच Belfast में खेले जाएंगे. खास बात यह है कि 2007 के बाद पहली बार भारतीय टीम यहां मैच खेलेगी.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 21, 2026 8:04:41 PM IST

भारत का आयरलैंड दौरा
भारत का आयरलैंड दौरा


India Tour Of Ireland: बीसीसीआई (Board of Control for Cricket in India) ने घोषणा की है कि भारतीय क्रिकेट टीम जून 2026 में आयरलैंड (Ireland cricket Team) के दौरे पर जाएगी. इस दौरे में दोनों टीमों के बीच दो मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी. इससे पहले भारत 2018, 2022 और 2023 में भी आयरलैंड का दौरा कर चुका है, जिससे दोनों टीमों के बीच नियमित क्रिकेट संबंध देखने को मिलते हैं.

You Might Be Interested In

बेलफास्ट में होंगे मुकाबले

सीरीज के दोनों मैच Belfast में खेले जाएंगे. खास बात यह है कि 2007 के बाद पहली बार भारतीय टीम यहां मैच खेलेगी. पहला T20 मैच 26 जून और दूसरा 28 जून 2026 को आयोजित होगा. भारतीय समयानुसार दोनों मुकाबले शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे.

यह सीरीज फैंस के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि लंबे समय बाद बेलफास्ट में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा.

You Might Be Interested In

आयरलैंड टीम में बदलाव के संकेत

आयरलैंड क्रिकेट में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर Graham West ने पहले ही इस सीरीज की पुष्टि कर दी थी. साथ ही Paul Stirling ने T20 कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है, जिससे नए कप्तान को टीम को अपनी रणनीति के अनुसार आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा. भारत के खिलाफ यह सीरीज नए नेतृत्व के लिए एक बड़ी परीक्षा मानी जा रही है.

टीम इंडिया के शेड्यूल पर एक नजर

आयरलैंड दौरे से पहले और बाद में भी भारतीय टीम का शेड्यूल काफी व्यस्त रहेगा. IPL 2026 के बाद भारत अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट और तीन वनडे मैच खेलेगा. इसके बाद टीम इंग्लैंड दौरे पर जाएगी, जहां पांच T20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज 1 से 19 जुलाई के बीच खेली जाएगी. इस तरह जून-जुलाई का समय भारतीय टीम के लिए लगातार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से भरा रहेगा.

Ind vs Afg Test: WTC को लेकर भारत का नया प्लान, प्लेइंग 11 को लेकर सेलेक्टर्स हुए सख्त! क्या टेस्ट में बनेगी बात?

You Might Be Interested In
Tags: bcciCricket Newsind vs ireIndia tour of irelandindia vs ireland t20 series
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह-सुबह पानी पीने से बढ़ता है प्रेशर? जानें कितनी सच...

March 21, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए कुट्टू का आटा?

March 21, 2026

जसप्रीत बुमराह के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बल्लेबाज...

March 20, 2026

कहीं व्रत में आप भी तो नहीं खा रहे नकली...

March 20, 2026

कम खर्च में बड़ा सरप्राइज! ईद पर अपनों के लिए...

March 20, 2026

नवरात्र व्रत में ये पेय पदार्थ रखेंगे तरोताजा और ऊर्जावान

March 20, 2026
आयरलैंड सीरीज का शेड्यूल जारी, BCCI ने किया ऐलान; यहां जानें तारीख और टाइम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आयरलैंड सीरीज का शेड्यूल जारी, BCCI ने किया ऐलान; यहां जानें तारीख और टाइम
आयरलैंड सीरीज का शेड्यूल जारी, BCCI ने किया ऐलान; यहां जानें तारीख और टाइम
आयरलैंड सीरीज का शेड्यूल जारी, BCCI ने किया ऐलान; यहां जानें तारीख और टाइम
आयरलैंड सीरीज का शेड्यूल जारी, BCCI ने किया ऐलान; यहां जानें तारीख और टाइम