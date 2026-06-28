Ind-Ire Possible Playing 11: अभी नहीं होगा वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू, आज ऐसी हो सकती है भारत और आयरलैंड की प्लेइंग 11

India-Ireland Possible Playing 11: भारत और आयरलैंड के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. दोनों टीमों के बीच बेलफास्ट में दूसरा T20I मैच खेला जाने वाला है. आयरलैंड ने पहले T20I में भारत को मात दी है. जिसके कारण अब आयरलैंड 1-0 से आगे हैं. टीम इंडिया के लिए दूसरे और तीसरे मैच में जीत दर्ज करना बेहद जरूरी है. इस बीच टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर सभी की नजर है. आइए जानते हैं आज भारत और आयरलैंड की प्लेइंग 11 कैसी रह सकती है.

वैभव सूर्यवंशी को करना होगा इंतजार

चार ओवर में 57 रन देने वाले प्रसिद्ध कृष्णा के खराब प्रदर्शन के बाद भारत शायद प्रसिद्ध कृष्णा को बेंच पर बैठाकर प्रिंस यादव को डेब्यू के लिए बुलाएगा. हालांकि सभी की उम्मीदें वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर टिकी हैं, लेकिन भारत अपने टॉप-ऑर्डर के खिलाड़ियों पर ही ध्यान दे सकता है और वाशिंगटन सुंदर के आस-पास के सेलेक्शन पर ध्यान दे सकता है, जिन्होंने पिछले मैच में बल्ले और गेंद से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था.

संभावित प्लेइंग XI

भारत की संभावित XI: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह.

आयरलैंड की संभावित XI: टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (कप्तान, विकेटकीपर), बेन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलाने, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीज़, मैट होलार्ड, लियाम मैकार्थी, जय मूंद्रा.

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भारत vs आयरलैंड स्क्वाड

आयरलैंड की टीम: टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), बेंजामिन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलाने, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जय मूंद्रा, मैथ्यू होलार्ड, स्टीफन डोहेनी, रूबेन विल्सन, गेविन होए.

भारत की टीम: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, सूर्यांश शेडगे, वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई.

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