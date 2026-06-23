IRE vs IND: अभिषेक-सैमसन की जोड़ी करेगी शुरुआत, वैभव सूर्यवंशी को करना होगा इंतजार! देखें संभावित प्लेइंग-11

टी20 वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत के बाद, टीम इंडिया अब एक नए मिजाज और बिल्कुल नए कलेवर में आयरलैंड से लोहा लेने के लिए तैयार है. 26 जून से शुरू हो रही इस सीरीज में न सिर्फ युवाओं का इम्तिहान होगा, बल्कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी का एक नया दौर भी शुरू होने जा रहा है. वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा तुर्कों की एंट्री से प्लेइंग-11 की रेस दिलचस्प हो गई है. आइए जानते हैं पहले मुकाबले में कप्तान अय्यर किन 11 धुरंधरों के साथ मैदान पर उतर सकते हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ़ व्हाइट-बॉल सीरीज़ से पहले भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक टेस्ट की तरह होगी. वैभव सूर्यवंशी को इस सीरीज़ के लिए टीम में जगह मिली है, जिससे यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि क्या उन्हें पहले T20 मैच में खेलने का मौका मिलेगा या नहीं. हालाँकि, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के टीम में होने की वजह से, उन्हें मौका मिलने की संभावना कम ही लग रही है.

ओपनिंग की ज़िम्मेदारी कौन संभालेगा?

टीम इंडिया ने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, जिसमें संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने ओपनिंग की थी, हालाँकि ईशान किशन ने भी कई मौकों पर ओपनिंग की थी. वैभव सूर्यवंशी भी अब दावेदारों की इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, हालाँकि उनके लिए जगह बनाना मुश्किल लग रहा है. अभिषेक-सैमसन की जोड़ी पारी की शुरुआत कर सकती है, जबकि ईशान किशन नंबर तीन पर बल्लेबाज़ी कर सकते हैं.

श्रेयस अय्यर पहली बार कप्तानी करेंगे

टीम इंडिया के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो रही है, जिसमें कप्तानी सूर्यकुमार यादव से श्रेयस अय्यर को सौंपी जा रही है. वह आयरलैंड दौरे के दौरान पहली बार T20 टीम की कप्तानी करने वाले हैं. वह नंबर चार पर बल्लेबाज़ी करने आएंगे, और उनके बाद तिलक वर्मा और शिवम दुबे लोअर-मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज़ी करेंगे. गेंदबाज़ी की बात करें तो अक्षर पटेल, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह अपने हुनर ​​का प्रदर्शन करते दिखेंगे; खास बात यह है कि अक्षर पटेल और सूर्यांश शेडगे अच्छे बल्लेबाज़ भी हैं.

टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह