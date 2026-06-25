IND vs IRE: बेलफास्ट में बरसेंगे रन या गेंदबाज ढाएंगे कहर… पहले T20 में क्या गुल खिलाएगी पिच? देखें रिपोर्ट

IND vs IRE 1st T20 Pitch Report: भारतीय क्रिकेट फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है. 26 जून को श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली बार भारतीय टीम टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने के लिए उतरेगी. शुक्रवार से भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार को बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेला जाएगा. इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर भारतीय कप्तान के तौर पर अपना डेब्यू करेंगे.

ऐसे में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) जीत के साथ अपनी कप्तानी पारी का आगाज करना चाहेंगे. वहीं, आयरलैंड के नए कप्तान लोर्कन टकर अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाकर भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे. भारतीय टीम के लिए आयरलैंड की परिस्थितियां अलग होंगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि पहले टी20 मैच में पिच क्या असर दिखाएगी.

बेलफास्ट की पिच रिपोर्ट

भारत बनाम आयरलैंड (IND vs IRE) के बीच पहला टी20 मुकाबला बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब के मैदान पर खेला जाएगा. पिछले कुछ समय में इस मैदान की पिच टी20 इंटरनेशनल मैचों में बल्लेबाजी के लिए ज्यादा मददगार साबित हुई है. यहां पर मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है. हालांकि अगर कोई बल्लेबाज थोड़ी देर तक क्रीज पर टिक जाता है, तो वह आसानी से बड़े रन बना सकता है.

बेलफास्ट के इस मैदान पर टी20 इंटरनेशनल मैचों में औसत स्कोर 150 से 170 रन के बीच रहता है, लेकिन भारत की मजबूत बल्लेबाजी के आगे यहां आंकड़ा काफी छोटा दिखाई देता है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आक्रामक बल्लेबाजों से भरी युवा भारतीय टीम आयरलैंड में कैसा प्रदर्शन करती है.

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कितने बजे शुरू होगा मैच?

भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 मैच 26 जून यानी (शुक्रवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में होगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे शुरू होगा. इससे आधे घंटे पहले यानी 5:30 बजे टॉस होगा.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत ने आयरलैंड पर अपना दबदबा जारी रखा है. भारत और आयरलैंड के बीच टी20आई में कुल 8 मैच खेले गए हैं, जिसमें सभी मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं. आयरलैंड अभी तक इस फॉर्मेट में भारत को नहीं हरा पाया है.

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अक्षर पटेल, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, हर्षित राणा, सुयश शेडगे.

आयरलैंड: लोर्कन टकर (कप्तान और विकेटकीपर), जॉर्ज डोकरेल, स्टीफन दोहनी (विकेटकीपर), हैरी टेक्टर, गैरेथ डेलानी, बेन कैलिटज, टिम टेक्टर, रॉस अडेर, मैथ्यू हम्फ्रेस, गोविन होए, लियाम मैकार्थी, रुबेन विल्सन, जय मुंद्रा, मैथ्यू होलार्ड.