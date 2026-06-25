India vs Ireland T20I Live Telecast: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू से कल टूटेगा 36 साल पुराना रिकॉर्ड? जानें कहां फ्री में देखें मुकाबला

India vs Ireland T20I Live Telecast: भारत बनाम आयरलैंड के दो टी20 मैचों के सीरीज का पहला मुकाबला कल शुक्रवार (26 जून) को खेला जाएगा. इस सीरीज में हर किसी की नजरें 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर होंगी. कल वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर पाते हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी. लेकिन अगर वैभव को डेब्यू का मौका मिलेगा तो वो भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे. वहीं एक और सवाल है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है वो ये कि वैभव आखिर किसकी जगह लेंगे?
टीम इंडिया के पास अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की शानदार जोड़ी है. वहीं टीम में ईशान किशन भी हैं जो अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार शतक भी लगाए थे. भारतीय टीम को आयरलैंड के बाद इंग्लैड का दौरा करना है. जहां 5 टी20 खेलाना होगा. वहीं भारत चाहेगा की टीम में सभी एक्सपेरिमेंट वो आयरलैंड के खिलाफ ही करें.
सचिन ने 1989 में 16 साल की उम्र में भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया था.अगर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिलता है, तो वह सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.
सूर्यवंशी के अलावा श्रेयस अय्यर का एक कप्तान के रूप में भी डेब्यू होगा. तो चलिए जानते हैं कि आयरलैंड बनाम इंडिया वाला मुकाबला आप कब और कहां देख सकते हैं?
इंडिया वर्सेस आयरलैंड टी20 सीरीज कब शुरू होगा?
भारत बनाम आयरलैंड का आगाज 26 जून शुक्रवार से होगा. आयरलैंड में भारत सिर्फ दो ही मुकाबला खेलेगा. वहीं दूसरा टी20 मुकाबला 28 जून को खेला जाएगा. इसके बाद 1 जुलाई से भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी.
इंडिया वर्सेस आयरलैंड टी20 सीरीज के मैच कहां-कहां होंगे?
भारत बनाम आयरलैंड का दोनों टी20 मैच बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेले जाने हैं.
भारत बनाम आयरलैंड मुकबाला कितने बजे शुरू होंगे?
इडिया वर्सेस आयरलैंड टी20 सीरीज के दोनों मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे शुरू होंगे जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगे.
कहां लाइव देखें मुकाबला
इस सीरीज का लाइव टेलिकास्ट आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. वही लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर होगी.
फ्री में कैसे देखें मुकाबला ?
भारत बनाम आयरलैंड टी20 सीरीज फ्री में डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं. भारत बनाम आयरलैंड दोनों मैचों का लाइव टेलिकास्ट डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में होगा.
इंडिया स्क्वॉड वर्सेस आयरलैंड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, रवि विश्रोई, सूर्यांश शेडगे, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा