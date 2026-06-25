India vs Ireland T20I Live Telecast: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू से कल टूटेगा 36 साल पुराना रिकॉर्ड? जानें कहां फ्री में देखें मुकाबला

इंडिया वर्सेस आयरलैंड टी20 सीरीज कब शुरू होगा?

भारत बनाम आयरलैंड का आगाज 26 जून शुक्रवार से होगा. आयरलैंड में भारत सिर्फ दो ही मुकाबला खेलेगा. वहीं दूसरा टी20 मुकाबला 28 जून को खेला जाएगा. इसके बाद 1 जुलाई से भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी.

इंडिया वर्सेस आयरलैंड टी20 सीरीज के मैच कहां-कहां होंगे?

भारत बनाम आयरलैंड का दोनों टी20 मैच बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेले जाने हैं.

भारत बनाम आयरलैंड मुकबाला कितने बजे शुरू होंगे?

इडिया वर्सेस आयरलैंड टी20 सीरीज के दोनों मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे शुरू होंगे जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगे.

कहां लाइव देखें मुकाबला

इस सीरीज का लाइव टेलिकास्ट आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. वही लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर होगी.

फ्री में कैसे देखें मुकाबला ?

भारत बनाम आयरलैंड टी20 सीरीज फ्री में डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं. भारत बनाम आयरलैंड दोनों मैचों का लाइव टेलिकास्ट डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में होगा.

इंडिया स्क्वॉड वर्सेस आयरलैंड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, रवि विश्रोई, सूर्यांश शेडगे, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा