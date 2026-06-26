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IND VS IRE: आयरलैंड के सामने टीम इंडिया के गेंदबाजों का निकला दम, बल्लेबाजी देख वैभव सूर्यवंशी भी दंग

IND VS IRE: यह मुकाबला आयरलैंड के बेलफास्ट में खेला जा रहा है. जहां आयरिश टीम के लिए गैरेथ डेलानी सबसे ज्यागा 52 रन की शानदार पारी खेली. वहीं लोरकान टकर ने भी पचासा जड़ा.

By: Divyanshi Singh | Published: June 26, 2026 8:42:14 PM IST

आयरलैंड ने टीम इंडिया के उड़ाए होश
आयरलैंड ने टीम इंडिया के उड़ाए होश


IND VS IRE: भारत और आयरलैंड के बीच 2 टी20 मुकाबले का का पहला मैच आज खेला जा रहा है. जहां आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बना दिए है. भारत को इस मुकाबले को अपने नाम करन के लिए 20 ओवर में 183  रन बनाने होंगे.  आयरलैंड के युवा बल्लेबाजों ने अपने प्रर्दशन से भारतीय गेंदबाजों का होश उड़ा दिया. सबसे ज्यादा कुटाई प्रसिद्ध कृष्णा की हुई. कृष्णा ने एक ही ओवर में 27 रन लुटा दिए. आयरलैंड के इस पारी में सबसे खास बात ये रही कि टीम आयरलैंड ने पहले 10 ओवरों में सिर्फ 68 रन ही बना सकी थी. लेकिन उनके बल्लेबाज ने अगले 10 ओवर में 115 रन जोड़ कर सबको चौंका दिया. 

आयरिश टीम ने बल्ले से मचाया धमाल

यह मुकाबला आयरलैंड के बेलफास्ट में खेला जा रहा है. जहां आयरिश टीम के लिए गैरेथ डेलानी सबसे ज्यागा 52 रन की शानदार पारी खेली. वहीं लोरकान टकर ने भी पचासा जड़ा. भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा बहुत महंगे साबित हुए, उन्होने 17वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए 27 रन दे दिए. 

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भारत की अच्छी शुरुआत

मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गंदबाजी करने का फैसला किया था. हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने 30 रन पर आयरलैंड के 4 विकेट ले लिए. वहीं 51 रन के स्कोर पर आयरलैंड का 4 विकेट गिर चुका था. 

इन दो खिलाड़ियों ने बदला पूरा गेम

51 रन के स्कोर पर जब आयरलैंड ने 4 विकेट खो दिए तब ऐसा लग रहा था कि टीम कुल 15 ओवर भी नहीं खेल पाएगी, लेकिन लोरकान टकर और गैरेथ डेलानी आयरलैंड टीम के लिए तारणहार बने. दोनों बल्लेबाजों के बीच 64 रनों की बेहद जरूरी साझेदारी हुई.  टकर 36 गेंद में 50 रन बनाकर आउट हो गए. उनके आउट होने के बाद डेलानी ने कमान संभाला उन्होने प्रसिद्ध कृष्णा के एक ओवर में 27 रन बनाए. इसी ओवर में उन्होने 3 छक्के और 2 चौके लगाए. एस समय ऐसा लग रहा था कि आयरलैंड की टीम 200 से ज्यादा रन बना सकती है लेकिनअंतिम 3 ओवर में भारत के गेंदबाजों ने वापसी करते हुए केवल 18 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए.

Tags: ind vs ire
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