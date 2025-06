Harshit Rana Joins Team India Squad: भारत बनाम इंग्लैंड के पहले टेस्ट से पहले भारतीय टीम में अचानक हुए बड़े बदलाव ने सबको चौंका दिया। खबरों के मुताबिक तेज गेंदबाज हर्षित राणा को इंग्टीलैंड दौरे के लिए टीम में शामिल कर लिया गया है। गौरतलब है कि पिछले महीने हर्षित राणा को भारत की 18 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब उन्हें लीड्स में टीम इंडिया के साथ देखा गया है, जहां 20 जून से भारत और इंग्लैंड का पहला टेस्ट खेला जाना है।

हर्षित राणा भारत-ए टीम में शामिल थे और उन्होंने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ पहला अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेला था। उस मैच में हर्षित का प्नेरदर्शन कुछ ख़ास नहीं रहा और बल्ले से सिर्फ 16 रनों का योगदान दिया था और सिर्फ 1 विकेट ले पाए। बीसीसीआई ने भी हर्षित को टीम में शामिल करने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। कुछ खिलाड़ियों की फिटनेस को देखते हुए उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया गया है।

Squad Update:

Harshit Rana links up with Team India for first Test in Leeds.

Details 🔽 #TeamIndia | #ENGvINDhttps://t.co/Lv8xKZS2ZJ pic.twitter.com/dI3oygLOjH

— BCCI (@BCCI) June 18, 2025