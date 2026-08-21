India vs England: क्रिकेट में धोखा! तैमूर ने किया जेंटलमैन खेल को 'बदनाम' चुटकी ने बदल दिया अंपायर का ईमान, फिर...

India vs England: कनाडा में खेले जा रहे आईएमसी ओवर-60 क्रिकेट विश्व कप 2026 (IMC Over-60s Cricket World Cup 2026) में इंग्लैंड के खिलाड़ी के मैदान से बाहर जाने से इन्कार करने के 16 मिनट के ड्रामे के बाद क्रिकेट में धोखाधड़ी का एक और विवाद खड़ा हो गया है. यह मामला साल्टबर्न के ‘क्लिकी पोंटिंग’ के इंटरनेशनल खबर बनने के कुछ ही सप्ताह बाद ही हुआ है. पिछले महीने नॉर्थ यॉर्कशायर के साल्टबर्न के शौकिया क्रिकेटर ब्रायन डिवाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे. इस फुटेज में उन्हें स्लिप फील्डर के तौर पर खड़े होकर उंगलियां चटकाते हुए दिखाया गया था. वीडियो देखने से ऐसा लग रहा था जैसे गेंद बल्ले से टकराई हो. अंपायर को धोखा देकर डिवाइन दरअसल, कॉट बिहाइंड आउट करवाने की कोशिश कर रहे थे. वीडियो सबूतों से पता चला कि ना सिर्फ़ वे ऐसा करने में सफल रहे, बल्कि वो बार-बार ऐसा कर रहे थे.

उधर, ब्रायन डिवाइन की हरकतों से मीडिया में हंगामा मच गया और क्रिकेट की दुनिया हैरान रह गई. इसके तुरंत बाद साल्टबर्न ने उन्हें सस्पेंड कर दिया. ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग के नाम पर मजाक में उन्हें ‘क्लिकी पोंटिंग’ उपनाम दिया गया है. वहीं, इंग्लैंड के बल्लेबाज तैमूर आलम को LBW (लेग बिफोर विकेट) आउट दिया गया, लेकिन उन्होंने मैदान छोड़ने से इन्कार कर दिया. वहीं, तैमून आलम का कहना है कि उन्हें आउट नहीं दिया जाना चाहिए था और आखिरकार फैसला बदल दिया गया.

8 रन से हराया भारत को

सोमवार (17 अगस्त, 2026) को इंग्लैंड और भारत के बीच ओवर-60 वर्ल्ड कप मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाज तैमूर आलम को LBW (लेग बिफोर विकेट) आउट दिया गया, जब उनकी टीम का स्कोर 2 विकेट पर 62 रन था. अंपायर द्वारा 30 रन पर आउट दिए जाने के बावजूद तैमूर आलम ने मैदान छोड़ने से इन्कार कर दिया. इससे पहले उन्होंने बल्ला लहराकर यह संकेत दिया था कि गेंद उनके बल्ले से लगी थी. आलम के आउट दिए जाने के बाद भी क्रीज़ पर डटे रहने की वजह से खेल में 15 मिनट से ज़्यादा की देरी हुई. आखिर में बल्लेबाज़ के न हटने के फ़ैसले के आधार पर आउट का फ़ैसला बदल दिया गया. वहीं, तैमूर आलम ने आउट दिए जाने के बाद 10 और रन बनाए और कुल 40 रन पर आउट हुए. इंग्लैंड ने अपने तय 45 ओवरों में 7 विकेट पर 167 रन बनाए. इसके बाद उन्होंने भारत को 159 रन पर आउट कर दिया और आठ रन से जीत हासिल की. ​​इस तरह आलम के आउट दिए जाने के बाद बनाए गए 10 अतिरिक्त रन इंग्लैंड की जीत में अहम साबित हुए. इंग्लैंड की टीम ने इस घटना की निंदा नहीं की है जब आलम को LBW आउट दिया गया, तब वह इंग्लैंड के कप्तान एडवर्ड लेनॉक्स के साथ बल्लेबाज़ी कर रहे थे.

क्रिकेट पर लगा दाग!

वहीं, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से जुड़े लोगों और इंग्लैंड-भारत मैच में मौजूद लोगों ने आलम के व्यवहार को ‘बेहद शर्मनाक’ और ‘हमारे महान खेल पर एक दाग’ बताया है. सोशल मीडिया पर इस घटना की काफ़ी चर्चा हुई, यहां तक कि दक्षिण अफ़्रीका के महान क्रिकेटर बैरी रिचर्ड्स ने भी इस पर अपनी राय दी. रिचर्ड्स ने फ़ेसबुक पर लिखा कि नहीं, यह सही नहीं हो सकता. शायद आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन मैच तो ज़रूर ज़ब्त होना चाहिए. अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो यह आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन सकता है.

खिलाड़ी ने सिर्फ बल्ला रखा था बाहर

इंग्लैंड-भारत मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी और इंग्लैंड के राशिद महमूद कमेंट्री कर रहे थे. महमूद ने इस पर कहा कि वह (आलम) अपना बल्ला बाहर की तरफ़ रखे हुए हैं. वह ऐसा नहीं कर सकता. वहीं, पूरे मामले के दौरान भारत के खिलाड़ी उलझन में दिखे कि आलम क्रीज़ पर क्यों डटे हुए हैं और खेल में काफ़ी देर तक रुकावट रही. क्रिकेट के नियमों के अनुसार, अगर अंपायर किसी बल्लेबाज़ को आउट देता है, तो उसे फ़ैसले का सम्मान करना होता है और मैदान छोड़ना पड़ता है. एमेच्योर क्रिकेटर ब्रायन डिवाइन को उंगलियां चटकाते हुए देखा गया, जिससे ऐसा लगे कि बैटर ‘कॉट बिहाइंड’ हो गया है, जबकि असल में बैटर ने गेंद को छुआ तक नहीं था.

बैटर ने नहीं था गेंद को

एमेच्योर क्रिकेटर ब्रायन डिवाइन को उंगलियां चटकाते हुए देखा गया, जिससे ऐसा लगे कि बैटर ‘कॉट बिहाइंड’ हो गया है, जबकि असल में बैटर ने गेंद को छुआ तक नहीं था. क्रिकेट के मैदान पर अपनी हरकतों की वजह से सोशल मीडिया पर डिवाइन को ‘क्लिकी पोंटिंग’ कहा जाने लगा. क्रिकेट के मैदान पर अपनी हरकतों की वजह से सोशल मीडिया पर डिवाइन को ‘क्लिकी पोंटिंग’ कहा जाने लगा. आलम ने ऐसा नहीं किया, लेकिन आखिरकार 15 मिनट बाद फैसला बदल दिया गया और खेल फिर से शुरू हुआ. बाद में फेसबुक पोस्ट में महमूद ने कहा कि आलम वाली घटना और उसके बाद हुए विवाद ने मुझ पर थोड़ा असर डाला है.

यहां पर बता दें कि भारत और इंग्लैंड की टीम भी हिस्सा ले रही हैं. यह टूर्नामेंट अगस्त 2026 में मिसिसॉगा और टोरंटो, कनाडा में खेला जा रहा है, जिसमें इंग्लैंड और भारत के बीच हुए एक मुकाबले के दौरान विवाद भी देखने को मिला है.