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संजू सैमसन के पास गए वैभव सूर्यवंशी, फिर जो हुआ…नजारा देख रह जाएंगे सन्न! यहां देखें वायरल Video

Vaibhav Suryavanshi-Sanju Samson Viral Video: संजू सैमसन और यूवा खिलाड़ी वैय़भव सुर्यवंशी आज दोनों मैदान पर एक साथ नजर आए. इस दौरान दोनों की शानदार बॉन्डिंग भी देखने को मिली. जिससे ये पता लगता है कि दोनों के बीच का रिश्ता काफी प्यारा है.

By: Preeti Rajput | Published: July 4, 2026 2:35:11 PM IST

संजू सैमसन के पास गए वैभव सूर्यवंशी, फिर जो हुआ...नजारा देख रह जाएंगे सन्न! यहां देखें वायरल Video
संजू सैमसन के पास गए वैभव सूर्यवंशी, फिर जो हुआ...नजारा देख रह जाएंगे सन्न! यहां देखें वायरल Video


Vaibhav Suryavanshi-Sanju Samson Viral Video: भारतीय क्रिकेट टीम में फिलहाल खूब हलचल देखने को मिल रही है. वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर फिलहाल BCCI और टीम असमंजस में नजर आ रही है. अगर वैभव टीम में डेब्यू करते हैं, तो संजू सैमसन की पॉजीशन पर खतरा नजर आ रहा है. फिलहाल मैनेजमेंट दोनों को लेकर विचार विमर्श कर रही हैं. 

वैभव-संजू का वायरल वीडियो 

फिलहाल टीम इंडिया मेजबान इंग्लैंड के साथ 5 मैचों के टी20 सीरीज खेल रही है. इस बीच नेट प्रैक्टिस के दौरान का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो ने हर किसी का दिल जीत लिया है. वीडियो में यूवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन के बीच शानदार बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. टीम प्रैक्टिस के दौरान संजू ने वैभव के कंधे पर हाथ रखा और गले मिलकर हौसला बढ़ाते हुए नजर आए. ये वीडियो ऐसे में वायरल हो रहा है जब वैभव के डेब्यू की डिमांड लगातार हो रही है. आयरलैंड के खिलाफ खेली गई सीरीज में भी वैभव को मौका नहीं दिया गया. इस बीच वैभव नेट्स में जमकर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं. 

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वैभव-संजू का पुराना रिश्ता 

संजू और वैभव सूर्यवंशी का ये बॉन्ड कोई नया नहीं है. बल्कि दोनों साल 2025 IPL में एक ही टीम से खेले थे. इस दौरान संजू के चोटिल होने के बाद ही वैभव को टीम में खेलने का मौका मिला था. जिसके बाद वैभव ने अपनी शानदार पारी से हमेशा के लिए टीम में अपनी जगह बना ली. 15 साल के वैभव ने साल 2026 के IPL में भी 776 रन जोड़कर कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए. उस दौरान भी संजू ने उनका हौसला बढ़ाया था.

टीम इंडिया के लिए ओपनिंग कर रहे संजू 

संजू सैमसन फिलहाल टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. हालांकि, उन्होंने फिलाहल कोई शानदार प्रदर्शन नहीं किया है. पिछले तीन टी20 मुकाबले में वह केवल 6 रन ही बना पाए हैं. इसी कारण फैंस वैभव के डेब्यू की मांग कर रहे हैं. 

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वैभव सूर्यवंशी को कब मिलेगा पहला मौका?

भारत और इंग्लैंड का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. अब सबकी निगाहें टीम इंडिया पर टिकी है कि वह अब वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू की मौका देगी या उन्हें आज भी डगआउट में बैठकर मैच देखना होगा.

Tags: IND vs ENG T20India cricket teamTeam India practiceVaibhav Sooryavanshi video
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