ENG vs IND: नोट कर लीजिए तारीख! इस दिन चुनी जाएगी इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम, दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला

अफगानिस्तान सीरीज़ के बाद, टीम इंडिया के सामने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ़ बड़ी चुनौतियां हैं. फ़ैन्स की नजरें इंग्लैंड के खिलाफ़ होने वाली वनडे सीरीज़ पर टिकी हैं, जिसके लिए अभी टीम का ऐलान नहीं हुआ है. इस बीच, BCCI सेक्रेटरी ने टीम सेलेक्शन की तारीख के बारे में अहम जानकारी दी है. साथ ही, चोट के कारण बाहर चल रहे स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली की वापसी को लेकर भी एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है.

टीम इंडिया अभी अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ खेल रही है. इसके बाद, भारत की T20I टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी. भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ़ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ भी खेलेगी. इस सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान अभी नहीं हुआ है; हालांकि, BCCI सेक्रेटरी ने अब बताया है कि सेलेक्टर इंग्लैंड दौरे के लिए वनडे टीम का ऐलान कब करेंगे.

22-23 जून तक हो सकती है टीम इंडिया स्क्वाड की घोषणा

इंग्लैंड के खिलाफ़ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान 22-23 जून तक हो सकता है. TOI से बात करते हुए, BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा, ‘सेलेक्शन कमिटी अगले 3-4 दिनों में इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम चुनेगी.’ इसका मतलब है कि अगले सोमवार या मंगलवार तक यह पता चल जाएगा कि इंग्लैंड के खिलाफ़ अहम वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में किन खिलाड़ियों को जगह मिली है और कौन बाहर रह गया है.

विराट कोहली की वापसी पर अपडेट

विराट कोहली चोट के कारण अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ नहीं खेल पाए थे. अब उनकी वापसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व भारतीय कप्तान अपनी हैमस्ट्रिंग की चोट से तेज़ी से उबर रहे हैं और उम्मीद है कि इंग्लैंड के खिलाफ़ वनडे सीरीज़ से पहले वह फ़िट हो जाएंगे. ऐसे में, कोहली इंग्लैंड दौरे के दौरान वापसी कर सकते हैं.