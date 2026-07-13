IND vs ENG 1st ODI Playing-11: इंग्लैंड को धूल चटाने मैदान पर उतरेगी रोहित-विराट की जोड़ी, देखें क्या हो सकती है भारत की Playing 11

टी20 सीरीज में मिली करारी शिकस्त के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम वनडे सीरीज में इंग्लैंड को धूल चटाकर अपनी साख बचाने उतरेगी. दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की यह वनडे सीरीज मंगलवार से शुरू हो रही है. इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि फैंस को भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े दिग्गज एक बार फिर मैदान पर एक साथ खेलते हुए दिखाई देंगे.

सीरीज का पहला मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. भारत ने अपनी आखिरी वनडे सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ खेली थी, जहां टीम ने 3-0 से सूपड़ा साफ किया था. हालांकि, उस सीरीज में विराट कोहली टीम का हिस्सा नहीं थे और सिर्फ रोहित ही खेले थे. रोहित और विराट की इस जोड़ी ने आखिरी बार एक साथ इसी साल 18 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच खेला था. अब पूरे 177 दिनों के लंबे इंतजार के बाद, 14 जुलाई को ये दोनों मैदान पर एक साथ जलवा बिखेरते नजर आएंगे.

दो साल बाद टीम में लौटा यह धाकड़ ऑलराउंडर

पारी की शुरुआत कप्तान शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा करेंगे, यह लगभग तय है. वहीं, विराट कोहली का नंबर तीन पर आना बिल्कुल पक्का है. उप-कप्तान श्रेयस अय्यर नंबर चार पर बल्लेबाजी संभालेंगे, जबकि नंबर पांच के लिए अक्षर पटेल या केएल राहुल में से किसी एक को मौका मिल सकता है. स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं, और उनकी जगह टीम में शामिल किए गए नीतीश कुमार रेड्डी भी चोटिल होने की वजह से बाहर हो गए हैं.

ऐसे में बीसीसीआई (BCCI) की चयन समिति ने टी20 टीम के नियमित सदस्य शिवम दुबे पर भरोसा जताया है. शिवम का प्लेइंग इलेवन में खेलना तय माना जा रहा है. अगर वह मैदान पर उतरते हैं, तो करीब दो साल बाद वनडे क्रिकेट में उनकी वापसी होगी. उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच 7 अगस्त 2024 को कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ खेला था.

शुभमन गिल के ‘बचपन के यार’ को चमकेगी किस्मत

टी20 सीरीज में आराम करने वाले जसप्रीत बुमराह की वापसी से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को जबरदस्त मजबूती मिलेगी. अफगानिस्तान सीरीज के दौरान कप्तान शुभमन गिल ने अपने बचपन के दोस्त गुरनूर ब्रार को मौका दिया था, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको खासा प्रभावित किया था. इंग्लैंड की पिचों को देखते हुए गुरनूर काफी असरदार साबित हो सकते हैं, इसलिए टीम में उनकी जगह पक्की लग रही है. तेज गेंदबाजी का जिम्मा बुमराह के साथ अर्शदीप सिंह संभालेंगे, जबकि स्पिन विभाग की कमान कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के हाथों में होगी.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, गुरनूर ब्रार