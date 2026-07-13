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IND vs ENG वनडे सीरीज में किसने ठोके सबसे ज्यादा रन? किसके नाम सबसे अधिक विकेट, शतकों में कौन आगे, देखें आंकड़ें

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे क्रिकेट इतिहास में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. आइए जानते हैं उन 3 एक्टिव प्लेयर्स के बारे में जिन्होंने दोनों के बीच मैचों में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा विकेट और सबसे ज्यादा शतक बनाए हैं.

By: Satyam Sengar | Published: July 13, 2026 3:59:09 PM IST

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के आंकड़े.
भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के आंकड़े.


India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे क्रिकेट की प्रतिद्वंद्विता हमेशा रोमांचक रही है. दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों में कई भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड बनाए हैं. बल्लेबाजी में विराट कोहली और रोहित शर्मा और गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने अपनी प्रतिभा और निरंतर प्रदर्शन से खास पहचान बनाई है. इन खिलाड़ियों के आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में किस तरह महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

सबसे ज्यादा रन

विराट कोहली भारत की ओर से इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैचों में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने साल 2011 से 2025 के बीच 38 मुकाबलों में 1,397 रन बनाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 41.08 रहा है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 122 रन है. कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में 3 शतक और 10 अर्धशतक लगाए हैं. उनकी निरंतरता और दबाव में शानदार बल्लेबाजी उन्हें एक विशेष खिलाड़ी बनाती है.

रोहित शर्मा का शतकों में दबदबा

रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. उन्होंने 2008 से 2025 के बीच 23 पारियों में 3 शतक लगाए हैं. रोहित ने 846 रन बनाए हैं और उनका औसत 47.00 रहा है. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 137 रन है. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और बड़ी पारियां भारत के लिए कई बार मैच जीतने वाली साबित हुई हैं.

जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी

गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 2017 से 2023 के बीच 7 वनडे मैचों में 17 विकेट हासिल किए हैं. उनका गेंदबाजी औसत 21.88 रहा है और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6 विकेट पर 19 रन है. बुमराह की सटीक गेंदबाजी और दबाव में विकेट लेने की क्षमता उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में शामिल करती है. विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह के रिकॉर्ड भारत की क्रिकेट ताकत और खिलाड़ियों की मेहनत को दर्शाते हैं.

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Tags: india vs england
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