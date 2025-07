Jasprit Bumrah: “किसी की बीवी का फोन आ रहा है, मैं नहीं…”, जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुमराह ने किसके लिए मजे?

Jasprit Bumrah: भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में चल रहे टेस्ट मैच का दूसरा दिन खत्म होते ही एक ऐसा मजेदार वाकया सामने आया, जिसने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को ठहाकों से भर दिया। टीम इंडिया के तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह, जो मैदान पर अपनी धारदार गेंदबाज़ी से बल्लेबाजों की नाक में दम कर देते हैं, इस बार अपने मजेदार अंदाज़ से सुर्खियों में आ गए।

दरअसल, दिन का खेल खत्म होने के बाद जसप्रीत बुमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। तभी अचानक पास में रखा एक पत्रकार का फोन बजने लगा। माहौल थोड़ा असहज हो सकता था, लेकिन बुमराह ने मौके को शानदार तरीके से संभालते हुए हंसते हुए कह दिया, “किसी की पत्नी का फोन आ रहा है, इसलिए मैं नहीं उठाऊंगा। इसे ऐसे ही छोड़ देता हूं।” इतना सुनते ही वहां मौजूद सभी पत्रकार ज़ोर-ज़ोर से हंस पड़े। पल भर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस गंभीर माहौल से निकलकर मजेदार लम्हे में बदल गई। इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। फैंस बुमराह के इस हल्के-फुल्के मजाक के कायल हो गए हैं।

“Somebody’s wife is calling!”

Jasprit Bumrah reacts to a reporter’s phone going off during a press conference 😂 pic.twitter.com/SSfa9akUKZ

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) July 11, 2025