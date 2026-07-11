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IND vs ENG 5th T20I: न बारिश, न खराब मौसम… फिर टॉस में क्यों हो रही देरी, इंग्लैंड से ये उम्मीद नहीं थी

India vs England 5th T20I Match Toss Delayed: भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टी20 मुकाबले में टॉस अचानक देरी से हुआ. इसकी वजह बारिश या खराब मौसम नहीं, बल्कि भारतीय टीम का ट्रैफिक में फंसना था. साउथैम्पटन के द रोज बाउल मैदान पर होने वाले इस मैच में खिलाड़ियों के देर से पहुंचने के कारण टॉस का समय आगे बढ़ाना पड़ा.

By: Satyam Sengar | Published: July 11, 2026 6:49:42 PM IST

टॉस में क्यों हो रही देरी.
टॉस में क्यों हो रही देरी.


India vs England 5th T20I Match Toss Delayed: भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टी20 मुकाबले में टॉस को लेकर सभी को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा. आमतौर पर क्रिकेट मैचों में टॉस में देरी बारिश, गीली आउटफील्ड या खराब मौसम की वजह से होती है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था. साउथैम्पटन के द रोज बाउल मैदान पर खेले जा रहे मुकाबले में टॉस देर से हुआ क्योंकि भारतीय टीम ट्रैफिक जाम में फंस गई थी. इंग्लैंड जैसे देश से ये उम्मीद तो किसी को नहीं थी.
मैच शुरू होने से पहले फैंस के बीच यह सवाल उठने लगा कि जब मौसम पूरी तरह साफ है तो टॉस में देरी क्यों हो रही है. बाद में जानकारी सामने आई कि टीम इंडिया की बस ट्रैफिक में फंस गई थी, जिसके कारण खिलाड़ी समय पर मैदान नहीं पहुंच सके. इस वजह से टॉस को आगे बढ़ाना पड़ा. भारत और इंग्लैंड के बीच यह पांचवां टी20 मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है. दोनों टीमें सीरीज के आखिरी मैच में अपनी पूरी ताकत के साथ उतरना चाहती हैं. भारत अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है.

मैदान पहुंचने में देरी बनी परेशानी

क्रिकेट में खिलाड़ियों का समय पर मैदान पहुंचना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि मैच से पहले टीम मीटिंग, अभ्यास और अन्य तैयारियां पूरी करनी होती हैं. ट्रैफिक जैसी स्थिति अचानक पैदा हो सकती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में ऐसी देरी काफी कम देखने को मिलती है. मैच देखने पहुंचे दर्शकों और टीवी पर मुकाबला देखने वाले फैंस को टॉस के लिए काफी इंतजार करना पड़ा. हालांकि, टीम इंडिया के मैदान पर पहुंचने के बाद स्थिति सामान्य हो गई और मुकाबले की तैयारियां आगे बढ़ीं. 

दोनों टीमों का स्क्वॉड

इंडिया स्क्वॉड: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, रवि बिश्नोई, सूर्यांश शेडगे

इंग्लैंड स्क्वॉड: फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग, लियाम डॉसन, सोनी बेकर, जॉर्डन कॉक्स, साकिब महमूद, ल्यूक वुड
 

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Tags: india vs englandShreyas Iyer
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