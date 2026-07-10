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Ind vs Eng: क्या वैभव सूर्यवंशी होंगे बाहर? संजू सैमसन को मिलेग मौका, तिलक-सुंदर का कटेगा पत्ता

India vs England 5th T20I: इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 में नौ विकेट की हार के बाद भारत ने लगातार दूसरी टी20 सीरीज गंवा दी है. अब पांचवें और अंतिम मुकाबले में टीम इंडिया सम्मान बचाने के इरादे से उतरेगी. आखिरी टी20 मैच में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है.

By: Satyam Sengar | Published: July 10, 2026 6:38:58 PM IST

भारत इंग्लैंड के बीच पांचवें टी20 में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग XI.
भारत इंग्लैंड के बीच पांचवें टी20 में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग XI.


India vs England 5th T20I: भारत का खराब प्रदर्शन इंग्लैंड दौरे पर लगातार जारी है. चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को नौ विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके साथ ही उसने लगातार दूसरी टी20 सीरीज भी गंवा दी. इंग्लैंड अब पांच मैचों की सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना चुका है. सीरीज का आखिरी मुकाबला साउथम्प्टन के एजियस बाउल में खेला जाएगा. लगातार छह टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच हारने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और मुख्य कोच गौतम गंभीर पर दबाव काफी बढ़ गया है. ऐसे में पांचवें टी20 में प्लेइंग Xi में बदलाव हो सकता है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी सीरीज के बाद समीक्षा बैठक की पुष्टि की है, जिससे साफ है कि टीम में बदलाव तय माने जा रहे हैं. हालांकि सीरीज का फैसला हो चुका है, लेकिन पांचवां टी20 भारत के लिए सम्मान बचाने का मौका होगा. टीम  मैनैजमेंट इस मुकाबले में कुछ नए संयोजन आजमा सकता है. दूसरी ओर, इंग्लैंड अपनी टीम में खिलाड़ियों के कार्यभार को देखते हुए कुछ बदलाव कर सकता है, जबकि भारत का फोकस भविष्य की तैयारियों के लिए सही संयोजन तलाशने पर रहेगा.

ओपनिंग में हो सकते हैं बदलाव

भारत युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर भरोसा कायम रख सकता है, भले ही वह अब तक बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं रहे हों. टीम मैनेजमेंट उन्हें आखिरी मुकाबले में खुद को साबित करने का एक और अवसर देना चाहेगा. अभिषेक शर्मा ने चार पारियों में 128 रन बनाकर अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए उनकी जगह लगभग तय मानी जा रही है. वहीं, संजू सैमसन की प्लेइंग इलेवन में वापसी हो सकती है और उन्हें तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी का मौका मिल सकता है. ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में भेजकर बल्लेबाजी को बैलेंस करने की कोशिश की जा सकती है.

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मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी में दिख सकते हैं नए चेहरे

मिडिल में तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर की जगह बदलाव देखने को मिल सकता है. शिवम दुबे को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि सूर्यांश शेडगे को अतिरिक्त तेज गेंदबाजी विकल्प के रूप में मौका मिलने की संभावना है. वरुण चक्रवर्ती के चोटिल होने के कारण अक्षर पटेल टीम में बने रह सकते हैं, हालांकि उनसे निचले क्रम में बल्लेबाजी कराई जा सकती है. तेज गेंदबाजी आक्रमण में प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के जिम्मेदारी संभालने की उम्मीद है, क्योंकि हर्षित राणा की चोट के बाद भारत के पास तेज गेंदबाजों के विकल्प सीमित हो गए हैं.

Tags: india vs englandShreyas Iyer
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