Rishabh Pant: ऋषभ पंत की इंजरी के बाद 10 खिलाड़ियों से खेलेगी टीम इंडिया! सब्स्टीट्यूट पर आपस में भिड़े इंग्लैंड के दो दिग्गज

Rishabh Pant injury: चौथे टेस्ट में टीम के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। मैच के पहले दिन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप करने की कोशिश में ‘रिटायर हर्ट’ होने के बाद ऋषभ पंत चोटिल हो गए और मैदान से बाहर चले गये। पंत के दाहिने पैर में चोट लग गई थी, उस समय वह 48 गेंदों में 37 रन बनाकर खेल रहे थे। चोट के बाद में उन्हें एम्बुलेंस जैसी गाड़ी में मैदान से बाहर ले जाया गया। ऋषभ पंत के दाहिने पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों ने उन्हें कम से कम 6 हफ़्ते आराम करने की सलाह दी है।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ऋषभ पंत के पैर में लगी चोट के बाद टेस्ट क्रिकेट के नियमों में बदलाव की माँग की, जबकि इंग्लैंड के एक अन्य पूर्व कप्तान एलेस्टेयर कुक इससे सहमत नहीं थे। माइकल वॉन ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण चोट अब टेस्ट मैच को असंतुलित कर देगी।

वॉन ने टेस्ट मैच स्पेशल में कहा, ‘मुझे यह बात पसंद नहीं आ रही है कि मैच के चार दिन बाकी हैं और इस शानदार सीरीज़ के अगले चार दिन 10 बनाम 11 खिलाड़ियों के बीच खेले जाएँगे।’ उन्होंने सुझाव दिया कि चोट लगने की स्थिति में खिलाड़ी को बदलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

वॉन ने आगे कहा, ‘जब सिर में चोट लगने पर सब्स्टिट्यूट की अनुमति दी गई थी, तब भी मैं यही कह रहा था कि पहली पारी में किसी भी स्पष्ट चोट के मामले में सब्स्टिट्यूट की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए।’

सब्स्टिट्यूट के मामले में उन्होंने कहा, ‘अगर यह दूसरी पारी में होता है, तो टीमें नियमों का दुरुपयोग कर सकती हैं। लेकिन अगर चोट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है – जैसे किसी का हाथ या पैर टूट गया है या मांसपेशियों में गंभीर खिंचाव है… तो यह स्पष्ट है कि खिलाड़ी आगे नहीं खेल सकता। ऐसी स्थिति में, सब्स्टिट्यूट की अनुमति दी जानी चाहिए।’

दूसरी ओर, एलिस्टर कुक ने इस सुझाव पर सवाल उठाया। उन्होंने एक काल्पनिक उदाहरण देते हुए इसे आगे रखा, ‘मैं अभी यह तय नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या सही है। लेकिन मान लीजिए पंत को दर्द हो रहा है और वह बाहर चले जाते हैं। बाद में स्कैन में कुछ नहीं दिखा – बस एक मामूली सी चोट है। तो क्या उन्हें दोबारा खेलना चाहिए?

