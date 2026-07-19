IND vs ENG 2026 3rd ODI: आज बारिश बिगाड़ सकती है खेल? जानें 19 जुलाई को कैसा रहेगा लंदन का मौसम?

IND vs ENG 2026 3rd ODI Weather Forcast: भारत और इंग्लैंड रविवार को ODI सीरीज़ के डिसाइडर मैच के लिए मशहूर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जा रहे हैं. तीन मैचों की सीरीज़ अभी 1-1 से बराबर है, जिसमें भारत ने एजबेस्टन में छह विकेट से जीत हासिल की और मेज़बान इंग्लैंड ने कार्डिफ़ में दूसरे ODI में चार विकेट से वापसी करते हुए जीत हासिल की. रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में होने वाले मैच का विनर सीरीज़ जीत जाएगा.
कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?
बारिश के खेल में खलल डालने की संभावना लगभग न के बराबर है, जो फैंस के लिए अच्छी खबर है, लेकिन फिर भी, यह यूनाइटेड किंगडम है और बहुत कम लोग मौसम का अनुमान लगाने की हिम्मत करेंगे. ज़्यादातर धूप से लेकर हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद है. टेम्परेचर 13°C और 24°C के बीच रहेगा. बारिश की संभावना नहीं है, बस 0-10% चांस है, और ह्यूमिडिटी 48-74% पर आरामदायक रहेगी. हल्की हवाएं सीमर्स को शुरुआत में कुछ मदद दे सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह क्रिकेट के लिए आइडियल कंडीशन रहने वाली है.
लॉर्ड्स में भारत ने रचा था इतिहास
लॉर्ड्स में भारत की सबसे मशहूर ODI जीत 1983 का वर्ल्ड कप फाइनल है, जब कपिल देव की टीम ने ताकतवर वेस्ट इंडीज को हराकर भारत का पहला वर्ल्ड कप जीता था. कुल मिलाकर, भारत ने लॉर्ड्स में 9 ODI खेले हैं, जिनमें से 4 जीते, 3 हारे, और 1 टाई रहा. इनमें से एक जीत दूसरे विरोधी के खिलाफ मिली, जबकि खास तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड 3-3 है और एक टाई है.
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इंग्लैंड vs भारत: संभावित XI
इंग्लैंड संभावित XI: बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), सैम करन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, साकिब महमूद
भारत संभावित XI: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा
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