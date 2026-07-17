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IND vs ENG: भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे कब, कहां खेला जाएगा? क्या टाइमिंग होगी, जानिए सबकुछ

India vs England 3rd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 19 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम सीरीज का अंत जीत के साथ करना चाहेगी.

By: Satyam Sengar | Published: July 17, 2026 1:37:27 AM IST

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे कब, कहां खेला जाएगा?
भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे कब, कहां खेला जाएगा?


India vs England 3rd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले  दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने शानदार जीत दर्ज की. भारत ने इस मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए 233 रन बनाए थे. जवाब में इंग्लैंड ने 44.1 ओवर में ही जीत हासिल कर ली. अब लोगों के मन में सवाल ये है कि अगला वनडे कब खेला जाएगा? भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला रविवार, 19 जुलाई को ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा. दोनों टीमें इस मैच को जीतकर सीरीज का शानदार अंत करना चाहेंगी.

क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित मैदानों में से एक लॉर्ड्स पर होने वाले इस मुकाबले को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है. भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में होगी. टीम को एक बार फिर अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं मिडिल ऑर्डर में शानदार फॉर्म में चल रहे श्रेयस अय्यर पर भी सभी की नजरें रहेंगी. विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी केएल राहुल या ईशान किशन निभा सकते हैं. ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और सूर्यांश शेडगे टीम को संतुलन देंगे.

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गेंदबाजों पर रहेगी बड़ी जिम्मेदारी

भारतीय गेंदबाजी की कमान एक बार फिर जसप्रीत बुमराह संभालेंगे. उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बराड़ जैसे गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चुनौती दे सकते हैं. दूसरे वनडे मुकाबले में भारत की गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही थी.

इंग्लैंड भी पूरी ताकत के साथ उतरेगा

इंग्लैंड की कप्तानी हैरी ब्रूक करेंगे. टीम के पास जो रूट, बेन डकेट, विल जैक्स, जैकब बेथेल और जोस बटलर जैसे अनुभवी बल्लेबाज मौजूद हैं. गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, साकिब महमूद और आदिल रशीद भारत के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं. ऐसे में लॉर्ड्स में होने वाला यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच रोमांच, रणनीति और दमदार प्रदर्शन का शानदार संगम साबित हो सकता है.

Tags: india vs england
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