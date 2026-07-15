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IND vs ENG 2nd ODI Prediction: कौन मारेगा बाजी? जानें पिच रिपोर्ट, दोनों टीमों की Playing 11 और सटीक प्रेडिक्शन

IND vs ENG 2nd ODI: कार्डिफ वनडे में क्या शुभमन की सेना करेगी सीरीज पर कब्जा या इंग्लैंड करेगा पलटवार? जानें पिच रिपोर्ट, बेस्ट प्लेयर्स और सबसे सटीक मैच प्रेडिक्शन.

By: Shivani Singh | Published: July 15, 2026 7:38:10 PM IST

कार्डिफ वनडे में क्या शुभमन की सेना करेगी सीरीज पर कब्जा या इंग्लैंड करेगा पलटवार? जानें पिच रिपोर्ट, बेस्ट प्लेयर्स और सबसे सटीक मैच प्रेडिक्शन.
कार्डिफ वनडे में क्या शुभमन की सेना करेगी सीरीज पर कब्जा या इंग्लैंड करेगा पलटवार? जानें पिच रिपोर्ट, बेस्ट प्लेयर्स और सबसे सटीक मैच प्रेडिक्शन.


भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार, 16 जुलाई को कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. बर्मिंघम में खेले गए पहले मैच में 6 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज कर शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है. टीम इंडिया की नजरें अब कार्डिफ में ही सीरीज अपने नाम करने पर होंगी.

दूसरी ओर, कार्डिफ का सोफिया गार्डन्स मैदान हमेशा से ही संतुलित और रोमांचक वनडे मैचों के लिए जाना जाता है. इस करो या मरो के मुकाबले में भारतीय टीम जहां अपने बल्लेबाजों और ऑलराउंडर्स के दम पर दबदबा बनाए रखना चाहेगी, वहीं हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लिश टीम सीरीज में बने रहने के लिए हर हाल में वापसी के इरादे से मैदान पर उतरेगी. 

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मैच से जुड़ी हर जरूरी जानकारी (Match Details)

  • मैच: इंग्लैंड बनाम भारत, दूसरा वनडे (India tour of England, 2026)
  • तारीख: गुरुवार, 16 जुलाई, 2026
  • समय: दोपहर 1:00 बजे (स्थानीय समयानुसार) / शाम 5:30 बजे (भारतीय समयानुसार)
  • मैदान: सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ
  • लाइव स्ट्रीमिंग: JioHotstar
  • लाइव टेलीकास्ट: सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network)

पिच और मौसम का मिजाज (Pitch & Weather Report)

कार्डिफ की पिच पर हमेशा से ही गेंद और बल्ले के बीच बराबरी की जंग देखने को मिलती है. हालांकि, यहाँ बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. इस मैदान पर अब तक खेले गए 33 वनडे मैचों में से 21 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने बाजी मारी है. ऐसे में टॉस जीतने वाले कप्तान के लिए पहले गेंदबाजी करने का फैसला ही सबसे सही माना जा रहा है.

वहीं मौसम की बात करें तो क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है. मैच के दौरान बारिश का कोई साया नहीं है। तापमान 27°C से 30°C के बीच रहने की उम्मीद है. दोपहर में अच्छी धूप खिली रहेगी, जबकि शाम को हल्के बादल छा सकते हैं. ठंडी और सुहावनी हवाओं के बीच दर्शकों को बिना किसी बाधा के पूरा मैच देखने को मिलेगा.

हेड-टू-हेड आंकड़े: भारत का पलड़ा भारी (Head-to-Head Record)

वनडे क्रिकेट के इतिहास में टीम इंडिया का पलड़ा हमेशा से इंग्लैंड पर भारी रहा है. दोनों टीमें अब तक 111 बार आमने-सामने आ चुकी हैं, जिसमें भारत ने 62 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड के खाते में 44 जीत आई हैं. इनके अलावा 2 मुकाबले टाई रहे और 3 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल सका.

दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड की धरती पर भी भारत का हालिया रिकॉर्ड लाजवाब रहा है. टीम इंडिया ने इंग्लैंड में खेले गए अपने पिछले 13 वनडे मैचों में से 8 में जीत हासिल की है, जिसमें लगातार 6 जीत शामिल हैं. यह बेहतरीन रिकॉर्ड कार्डिफ में शुभमन गिल की सेना का हौसला दोगुना करने के लिए काफी है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन (Playing XI)

इंग्लैंड: बेन डकेट, विल जैक्स, जो रूट, हैरी ब्रुक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, लियाम डॉसन, सैम करन, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, गुरनूर ब्रार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.

टॉस और स्कोर प्रेडिक्शन (Toss & Score Prediction)

टॉस प्रेडिक्शन: सोफिया गार्डन्स की चेजिंग हिस्ट्री को देखते हुए टॉस बेहद अहम रहने वाला है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजी आसान होती जाएगी. इसलिए जो भी कप्तान टॉस जीतेगा, वह पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगा.

स्कोर प्रेडिक्शन:

  • अगर इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करता है: 285-300 रन
  • अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है: 290-310 रन

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी नजरें (Key Players to Watch)

जो रूट (इंग्लैंड): पहले वनडे में 76 रनों की नाबाद पारी खेलकर रूट ने फॉर्म में होने के संकेत दे दिए हैं. इंग्लैंड की बल्लेबाजी को संभालने और एंकर रोल निभाने की जिम्मेदारी एक बार फिर इस अनुभवी खिलाड़ी के कंधों पर होगी.

लियाम डॉसन (इंग्लैंड): बर्मिंघम में संकट के समय शानदार अर्धशतक जड़कर डॉसन ने टीम को संभाला था. वह न सिर्फ बल्ले से बल्कि अपनी कसी हुई स्पिन गेंदबाजी से भी भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं.

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