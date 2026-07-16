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IND vs ENG 2nd ODI: कार्डिफ में आज लगेगा शतक या शून्य पर होंगे ढेर? जानें रोहित-कोहली का वो पुराना रिकॉर्ड जिसने उड़ा रखी है नींद!

IND vs ENG: बर्मिंघम में फ्लॉप रहने के बाद आज कार्डिफ में क्या करेंगे रोहित-विराट? शतक लगेगा या 0 पर होंगे ढेर? जानें इस मैदान का वो चौंकाने वाला रिकॉर्ड.

By: Shivani Singh | Last Updated: July 16, 2026 1:41:13 PM IST

IND vs ENG 2nd ODI: कार्डिफ में आज लगेगा शतक या शून्य पर होंगे ढेर? जानें रोहित-कोहली का वो पुराना रिकॉर्ड जिसने उड़ा रखी है नींद!


Virat Kohli-Rohit Sharma Cardiff Record: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच आज शाम 5 बजे से कार्डिफ में खेला जाएगा. क्रिकेट फैंस के लिए यह मुकाबला बेहद खास है, क्योंकि भारतीय टीम पूरे 12 साल बाद इस मैदान पर कोई वनडे मैच खेलने उतर रही है. पिछले मैच में सस्ते में सिमटने वाले टीम इंडिया के दो दिग्गज, विराट कोहली और रोहित शर्मा इस बार फैंस की उम्मीदों पर खरे उतरने के इरादे से मैदान में होंगे. चलिए मैच से पहले नजर डालते हैं कि कार्डिफ के इस ऐतिहासिक मैदान पर इन दोनों दिग्गजों का पुराना रिकॉर्ड कैसा रहा है.

इंग्लैंड बनाम भारत पहले मैच की बात करें तो यह मुकाबला बर्मिंघम में खेला गया जहां टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत हासिल की है. हालांकि रोहित और विराट का इसमें कुछ खास योगदान नहीं दिया था, रोहित 11 रन तो वहीं विराट 5 रन बनाकर चलते बने थे. अब दूसरा ODI मुकाबला आज 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जा रहा है ऐसे में आइए जानते हैं इस मैदान पर रोहित और विराट का प्रदर्शन कैसा रहा है? क्या आज ये दोनों बल्लेबाज कुछ कारनामा कर पाएंगे या बर्मिंघम मुकाबले की तरह यहां भी कुछ ख़ास कमाल नहीं कर पाएंगे.

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कार्डिफ में रोहित और विराट का प्रदर्शन

रोहित शर्मा ने इस मैदान पर अब तक 3 वनडे मैच खेले हैं, जबकि विराट कोहली को यहां 4 मैच खेलने का अनुभव है. दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों तब यहां खेले थे, जब वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पैर जमा रहे थे. शुरुआती दौर के उन मैचों में दोनों ने ही बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था.

रोहित ने यहां साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ एक-एक मैच खेला है. इन तीन पारियों में उनके बल्ले से क्रमशः 65, 33 और 52 रन निकले हैं.

कोहली ने इस मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ दो मुकाबले खेले हैं, जबकि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ एक-एक मैच खेला है. इन चार पारियों में विराट ने 107, 31, नाबाद 58 और 0 रन बनाए हैं.

कार्डिफ में टीम इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड

भारतीय टीम ने इस मैदान पर अब तक कुल 4 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें से 3 में टीम को जीत मिली है. अगर इंग्लैंड के खिलाफ बात करें, तो यहां दोनों टीमों का पलड़ा बराबर रहा है. भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ यहां 2 मैच खेले हैं, जिसमें से 1 में जीत और 1 में हार मिली है.

2027 के वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए आज का यह मुकाबला बेहद अहम होने वाला है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आज टीम इंडिया कार्डिफ में अपना दबदबा बरकरार रख पाती है या नहीं.

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