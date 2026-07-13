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IND vs ENG ODI: वर्ल्ड कप 2027 का ‘ऑडिशन’ शुरू, इंग्लैंड के खिलाफ इन 3 फ्लॉप सितारों के पास चमकने का आखिरी मौका!

IND vs ENG ODI: 2027 वर्ल्ड कप का ऑडिशन शुरू! रोहित-विराट के जलवे के बीच बुमराह की वापसी, लेकिन इन 3 खिलाड़ियों के करियर के लिए बेहद अहम है यह सीरीज.

By: Shivani Singh | Published: July 13, 2026 9:33:45 PM IST

IND vs ENG ODI: 2027 वर्ल्ड कप का ऑडिशन शुरू! रोहित-विराट के जलवे के बीच बुमराह की वापसी, लेकिन इन 3 खिलाड़ियों के करियर के लिए बेहद अहम है यह सीरीज.
IND vs ENG ODI: 2027 वर्ल्ड कप का ऑडिशन शुरू! रोहित-विराट के जलवे के बीच बुमराह की वापसी, लेकिन इन 3 खिलाड़ियों के करियर के लिए बेहद अहम है यह सीरीज.


India vs England 1st ODI: भारतीय टीम भले ही साउथैम्पटन में पांचवां टी20 मैच खेल रही थी, लेकिन भारतीय फैंस का पूरा ध्यान बर्मिंघम पर लगा हुआ था। रोज़ बाउल में मौजूद फैंस भी इसी सोच में डूबे थे कि बर्मिंघम में क्या चल रहा है, जहाँ रोहित शर्मा और विराट कोहली 14 जुलाई से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए नेट्स पर जमकर पसीना बहाते नजर आए.

आजकल भले ही 50 ओवर के क्रिकेट (ODI) की घटती लोकप्रियता को लेकर काफी बातें हो रही हों, लेकिन जब तक मैदान पर रोहित और विराट जैसे नाम मौजूद हैं, इस फॉर्मेट का रोमांच कभी कम नहीं हो सकता. अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर होने के बावजूद, यह स्टार जोड़ी आज भी दुनिया में सबसे बड़ी क्राउड-पुलिंग जोड़ी है. यही वजह है कि जब भी भारत वनडे क्रिकेट खेलता है, सारी लाइमलाइट इन दोनों दिग्गजों पर ही आकर सिमट जाती है.

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बुमराह की वापसी और युवाओं के लिए बड़ा मौका

2023 वर्ल्ड कप के बाद जसप्रीत बुमराह अपना पहला वनडे मैच खेलने जा रहे हैं. हालांकि, रोहित और कोहली की दीवानगी के आगे बुमराह की इस वापसी की चर्चा थोड़ी दबी जरूर रही है, लेकिन इसके बावजूद सबकी नजरें इस खतरनाक तेज गेंदबाज पर टिकी होंगी। बुमराह एक ऐसे मैच-विनर हैं जो किसी भी वक्त खेल का रुख पलट सकते हैं.

दूसरी तरफ, यह सीरीज़ शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है. हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी की गैरमौजूदगी में, दुबे के पास इंग्लैंड के खिलाफ दमदार प्रदर्शन कर 2027 वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने का सुनहरा मौका है. यही बात प्रिंस यादव पर भी लागू होती है, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार छाप छोड़ी थी. मोहम्मद सिराज की अनुपस्थिति में प्रिंस को मिले इन मौकों को हर हाल में भुनाना होगा ताकि टीम में उनकी जगह पक्की हो सके.

एक तरह से देखा जाए तो 2027 वर्ल्ड कप के लिए ऑडिशन शुरू हो चुके हैं और अब हर एक सीरीज़ मायने रखती है. टी20 सीरीज़ में कुछ खास न कर पाने के बाद अक्षर पटेल भी वनडे टीम में लौट आए हैं और वे खुद को साबित करने के लिए बेताब होंगे. माना कि भारतीय टीम इस समय अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं खेल रही है, लेकिन इसके बावजूद टीम इतनी मजबूत है कि इंग्लैंड को उसकी सरजमीं पर कड़ी टक्कर दे सके.

आत्मविश्वास से लबरेज इंग्लैंड और नए कॉम्बिनेशन की चुनौती

इंग्लैंड की कमान संभाल रहे हैरी ब्रूक के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उनकी कप्तानी में टीम ने भारत को टी20 सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया है. हालांकि, ब्रूक इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि वनडे क्रिकेट में भारत की चुनौती टी20 से बिल्कुल अलग होने वाली है. वहीं, इंग्लैंड को अपने प्लेइंग इलेवन के कॉम्बिनेशन पर भी थोड़ा माथापच्ची करनी होगी. बेन डकेट के साथ जैकब बेथेल ओपनिंग करने आ सकते हैं, और इस नई भूमिका में वो कैसा प्रदर्शन करते हैं, यह देखना काफी दिलचस्प होगा. 2019 की वर्ल्ड चैंपियन इंग्लिश टीम 2023 वर्ल्ड कप के बाद से वनडे में अपने खराब रिकॉर्ड को भी सुधारना चाहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन (Probable Playing XI)

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन, शिवम दुबे/अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह।

इंग्लैंड: बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), विल जैक्स, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जोश टंग, आदिल राशिद

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