INDIA vs AUSTRALIA Live Streaming: बिल्कुल फ्री में कब, कहां और कैसे देखें दूसरा वनडे मैच, जानिए पूरी डिटेल

IND vs AUS Live Streaming: एडिलेड में होने वाला ये मैच 23 अक्टूबर को खेला जाएगा. भारतीय समय के मुताबिक सुबह 08:30 बजे टॉस हो जाएगा और 9: 00 बजे से मैच शुरू हो जाएगा. पहले मैच में बारिश ने खलल डाला था, लेकिन दूसरे मुकाबले में बरसात की आशंका ना के बराबर है.

By: Pradeep Kumar | Last Updated: October 23, 2025 10:47:12 AM IST

India vs Australia 2nd ODI LIVE Streaming: टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. अब इस सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड के मैदान पर खेला जाएगा. पहले मैच में शुभमन गिल एंड कंपनी को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. अब इस सीरीज का दूसरा मैच काफी ज़्यादा अहम है, क्योंकि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. वहीं, दूसरी तरफ भारतीय टीम एडिलेड में मैदान मारते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाना चाहेगी. तो ऐसे में ये दूसरा मुकाबला रोमांच से भरपूर रहने वाला है. मैच तो रोमांचक होगा, लेकिन आप कैसे बिल्कुल फ्री में इसका लुत्फ टीवी और मोबाइल पर ले सकते हैं, ज़रा ये भी जान लिजिए.
 
INDIA vs AUSTRALIA Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें ये मुकाबला?

एडिलेड में होने वाला ये मैच 23 अक्टूबर को खेला जाएगा. भारतीय समय के मुताबिक सुबह 08:30 बजे टॉस हो जाएगा और 9: 00 बजे से मैच शुरू हो जाएगा. पहले मैच में बारिश ने खलल डाला था, लेकिन दूसरे मुकाबले में बरसात की आशंका ना के बराबर है. आप टीवी पर इस मैच का मज़ा लेना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर इस मैच का लाइव प्रसारण किया जाएगा. जहां आप अपनी मर्जी से पसंद की भाषा में लाइव मुकाबला देख सकते हैं. वहीं बात अगर मोबाइल की करें तो लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो हॉट स्टार पर देख सकते हैं. 

INDIA vs AUSTRALIA Live Streaming: फ्री में कैसे देखें IND vs AUS मैच?

अगर आप इस मैच का मज़ा बिल्कुल फ्री में अपने टीवी पर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का ऑप्शन मौजूद है. दूरदर्शन स्पोर्ट्स का ये चैनल आपकी टीवी में तभी आएगा, जब आपके पास डीडी फ्री डिश होगी, इसका खास ख्याल रखिएगा. आप यहां पर बिल्कुल फ्री में मैच देख सकते हैं. 

IND vs AUS, दूसरे वनडे के लिए टीम

भारतीय टीम
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल. 

ऑस्ट्रेलियाई टीम 
मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, एलेक्स कैरी, मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, एडम जम्पा, बेन ड्वारशुइस, मार्नस लाबुशेन, जेवियर बार्टलेट.

