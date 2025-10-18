Home > खेल > INDIA vs AUSTRALIA: भारतीय टीम की नई जर्सी हुई लॉन्च, क्या है नई जर्सी की सबसे खास बात!

Team India New Jersey: भारतीय टीम की नई जर्सी लॉन्च हुई हैं, जो पुरानी जर्सी से काफी अलग और आकर्षक दिख रही है. पर्थ के ऑप्ट्स स्टेडियम में मैदान पर ध्रुव जुरेल और नीतीश रेड्डी को नई जर्सी में देखा गया.

By: Pradeep Kumar | Published: October 18, 2025 6:30:00 AM IST

IND vs AUS_New Jersey_Team India_RohiT_Virat
IND vs AUS_New Jersey_Team India_RohiT_Virat

Team India New ODI Jersey: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली वनडे सीरीज 2025 की शुरुआत 19 अक्टूबर से होनी है. इस सीरीज के शुरू होने से पहले ही ये सीरीज सुर्खियां बटोर रही है. रोहित-विराट तो इसकी वजह हैं ही, लेकिन इसके अलावा टीम इंडिया की नई वनडे जर्सी भी चर्चाओं का विषय बनी हुई है. भारतीय टीम की नई जर्सी लॉन्च हुई हैं, जो पुरानी जर्सी से काफी अलग और आकर्षक दिख रही है. पर्थ के ऑप्ट्स स्टेडियम में मैदान पर ध्रुव जुरेल और नीतीश रेड्डी को नई जर्सी में देखा गया. जर्सी में कंधों पर तिरंगे की शेड्स दी गई हैं, जो राष्ट्रीय रंगों का प्रतीक हैं. सामने की ओर एक नया स्पॉन्सर लोगो भी नजर आ रहा है.

कैसी है टीम इंडिया की नई जर्सी?

नई जर्सी में सिर्फ रंग और स्पॉन्सर नहीं बदला है. नई जर्सी में डिज़ाइन में आधुनिकता दिखाई देती है. कंधों पर तिरंगे के शेड्स भारतीय पहचान को दर्शाती हैं. इससे टीम की भावना और राष्ट्रीय गर्व झलकता है.
नया स्पॉन्सर Apollo Tyres का लोगो सामने की ओर बड़े और क्लीन तरीके से बना है.

विराट और रोहित का आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा?

नई जर्सी के साथ एक और चर्चित विषय है. विराट कोहली और रोहित शर्मा का इस दौरे में खेलना. ऐसा माना जा रहा है कि यह दोनों दिग्गजों की ऑस्ट्रेलिया में आखिरी वनडे सीरीज हो सकती है. उनकी उम्र को देखते हुए, वे भविष्य में सीमित समय तक ही खेलना चाहेंगे. अगले दो सालों में भारत को ऑस्ट्रेलिया दौरा नहीं करना है, जिससे यह मौका उनकी वनडे विरासत को यादगार बना सकता है.

BCCI ने इन कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध

नई जर्सी और स्पॉन्सरशिप के बदलाव से BCCI और भारतीय क्रिकेट बोर्ड यह संदेश देना चाहता है कि अब न सिर्फ खेल बल्कि ब्रांडिंग और व्यावसायिकता भी बराबरी पर है. Apollo Tyres की बड़ी बोली और बेहतर वित्तीय प्रस्ताव ने उन्हें इस स्पॉन्सरशिप में आगे रखा. Dream 11 के हटने के बाद BCCI ने यह सुनिश्चित किया है कि गेमिंग, क्रिप्टो या वे कंपनियाँ जो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हों, वो भारती. टीम की स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकेंगी.  इस तरह से BCCI ने नियमों में बदलाव करके ब्रांड वैरायटी सुनिश्चित की है.

