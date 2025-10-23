Home > खेल > INDIA vs AUSTRALIA: ये पाकिस्तानी कभी नहीं सुधरेंगे, अब ऑस्ट्रेलिया में Shubman Gill के साथ की ऐसी हरकत, देखें VIDEO

Shubman Gill Hand Shake: भारतीय खिलाड़ी जब ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे थे, तो एक शख्स शुभमन गिल के पास आता है. ये एक पाकिस्तानी फैन था. इसी बीच इस पाकिस्तानी फैन ने कुछ ऐसा कर दिया, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और शुभमन गिल भी हैरान हो गए.

By: Pradeep Kumar | Last Updated: October 23, 2025 12:07:31 AM IST

SHUBMAN GILL_IND VS AUS_ADELAIDE_No Hand Shake Controversy_Ind vs PAK
SHUBMAN GILL_IND VS AUS_ADELAIDE_No Hand Shake Controversy_Ind vs PAK

Shubman Gill Hand Shake Controversy: टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. अब सीरीज का दूसरा मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड के मैदान पर खेला जाएगा. पहले मैच में शुभमन गिल एंड कंपनी को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस सीरीज के दूसरे मैच से पहले भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में घूमते हुए नज़र आए. कप्तान शुभमन गिल और हर्षित राणा एडिलेड की सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दिए, लेकिन इसी बीच एक पाकिस्तानी फैन ने कुछ ऐसा कर दिया, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. 

पाकिस्तानी फैन की नापाक हरकत

भारतीय खिलाड़ी जब ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे थे, तो एक शख्स शुभमन गिल के पास आता है. ये एक पाकिस्तानी फैन था, जो गिल के पास आकर भारतीय कप्तान से हाथ मिलाने की गुज़ारिश करता है. जब शुभमन गिल हाथ मिला लेते हैं, तो फिर ये पाकिस्तान शख्स अपना रंग दिखाता है और हैंडशेक के बाद ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाता है. ऐसा होता देख शुभमन गिल चौंक जाते हैं और आगे बढ़ जाते है. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेज़ी से वायरल हो रहा है.

क्रिकेट फैंस इस घटना को भारत-पाकिस्तान के बीच हुए ‘नो-हैंडशेक’ विवाद से जोड़कर देख रहे हैं. एशिया कप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने का फैसला किया था. दोनों टीमों के बीच एशिया कप में 3-3 मैच हुए थे. किसी भी मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने पाक के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. इतना ही नहीं. एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम ने PCB चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी तक लेने से इंकार कर दिया था और ये विवाद अभी भी जारी है. ऐसे में पाकिस्तानी फैन द्वारा ऑस्ट्रेलिया में की गई इस हरकत ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है और अब इस घटना का वीडियो काफी तेज़ी से वायरल हो रहा है. 

आप भी देखिए इस घटना का VIDEO

टीम इंडिया के अहम मुकाबला

टीम इंडिया अब इस सीरीज़ का दूसरा मुकाबला एडिलेड में खेलेगी. इस सीरीज के लिहाज से ये मैच काफी ज़्यादा अहम है, क्योंकि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. वहीं, दूसरी तरफ भारतीय टीम एडिलेड में मैदान मारते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाना चाहेगी. तो ऐसे में ये दूसरा मुकाबला रोमांच से भरपूर रहने वाला है.

Tags: Cricketind vs aus Adelaide matchIND vs AUS ODIno hand shake controversyShubman Gill Hand shake ControversyTeam India
