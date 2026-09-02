Home > क्रिकेट > गंभीर के लाडलों को चोटिल होने पर भी टीम में मिली जगह, अफगानिस्तान सीरीज के लिए हुआ चयन, BCCI ने दी सफाई

गंभीर के लाडलों को चोटिल होने पर भी टीम में मिली जगह, अफगानिस्तान सीरीज के लिए हुआ चयन, BCCI ने दी सफाई

Indian Cricket Team: अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले टी 20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा हो चुकी हैं. जिसमें नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा के पूरी तरह फिट नहीं होने के बावजूद टीम में चुन लिया गया है. जिसके बाद बीसीसीआई की आलोचना हो रही है.

By: Sohail Rahman | Published: September 2, 2026 11:46:44 AM IST

टीम इंडिया में चोटिल खिलाड़ियों का क्यों हुआ चयन?
टीम इंडिया में चोटिल खिलाड़ियों का क्यों हुआ चयन?


Indian Cricket Team: कल यानी मंगलवार (1 सितंबर, 2026) को बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी 20 सीरीज के लिए टीम का एलान किया, लेकिन खिलाड़ियों के चयन में कुछ शर्तें भी थीं. नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों के नामों के आगे एक स्टार (*) का निशान था, जिससे पता चलता है कि बोर्ड उनकी फिटनेस को लेकर शत प्रतिशत आश्वत नहीं है. हाल ही में चोटिल खिलाड़ियों के मामले को संभालने के तरीके पर हुई आलोचना के बाद एक रिपोर्ट में बीसीसीआई के खिलाड़ियों के चयन को लेकर अपनाए गए नए नजरिए के बारे में बताया गया है.

पिछले कुछ महीनों में चोटिल खिलाड़ियों के खराब मैनेजमेंट को लेकर BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) की जमकर आलोचना हुई है. हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर और यहां तक कि नितीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल मैचों के लिए बुलाया गया, लेकिन मैदान पर कुछ समय बिताने के बाद ही उन्हें बाहर होना पड़ा.

You Might Be Interested In

चोटिल खिलाड़ियों को पूरी तरह फिट होने पर ही टीम में मिलेगी जगह

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, BCCI ने अब यह तय किया है कि जब तक मैनेजमेंट किसी खिलाड़ी की फिटनेस को लेकर 200 प्रतिशत आश्वस्त नहीं हो जाता, तब तक उसे टीम में शामिल नहीं किया जाएगा. इस पॉलिसी की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने जानकारी देते हुए बताया कि वे न सिर्फ 100 प्रतिशत, बल्कि किसी खिलाड़ी को रिलीज करने से पहले उसकी उपलब्धता को लेकर 200 प्रतिशत आश्वस्त होना चाहते हैं. हाल ही में CoE के प्रमुख VVS लक्ष्मण ने बोर्ड का पक्ष रखते हुए कहा कि चयन के मामलों में पूरी पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है.

वे (खिलाड़ी) समझते हैं कि वे अभी नेशनल सीरीज में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं हैं. यह हमेशा खिलाड़ी और टीम को ध्यान में रखकर किया जाता है.

यह भी पढ़ें – गंभीर-अगरकर को देना होगा जवाब! BCCI की मीटिंग में इन मुद्दों पर होंगे तीखे सवाल, VVS लक्ष्मण पर भी रडार

चोटिल खिलाड़ियों के चयन की क्या वजह हैं?

भारतीय क्रिकेट टीम में इतने सारे चोटिल खिलाड़ियों के चयन की वजहें क्या हैं? क्या बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन को लेकर अपने पुराने खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है. क्योंकि प्रिंस यादव, मयंक यादव, यश ठाकुर जैसे खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन की वजह से बीसीसीआई ने टीम में जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह पर भरोसा जताया है. पिछले कुछ समय से तेज गेंदबाजों के लगातार चोटिल होने की खबरें सामने आ रही हैं. साथ-साथ ये भी आलोचना हो रही है कि पूरी तरह फिट नहीं होने के बावजूद भी खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर लिया जाता है और वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं.

बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने क्या कहा?

BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कुछ खिलाड़ियों के नामों के आगे लगे स्टार (*) के बारे में बताया है. उन्होंने कहा कि चूंकि इंटरनेशनल असाइनमेंट से 3-4 हफ्ते पहले ही खिलाड़ियों को चुना जाता है, इसलिए बोर्ड यह पक्का करना चाहता है कि सेलेक्शन की शर्तें साफ तौर पर बताई जाएं. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि अगर उन्हें 21 या 28 दिनों के उस समय के अंदर चुना जाता है तो उन्हें टीम में शामिल कर लिया जाएगा. इसीलिए हम उन्हें सीधे तौर पर रिजेक्ट नहीं करते. सेलेक्शन वाले दिन हम उन्हें इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उस दिन वे फिट नहीं होते. लेकिन जब तक उन्हें ट्रैवल करने या मैच खेलने की असल में जरूरत पड़ती है तब तक वे पूरी तरह फिट हो सकते हैं.

जहां तक अफगानिस्तान सीरीज के लिए सेलेक्शन की बात है, बुमराह और रेड्डी दोनों ही 13 सितंबर को दिल्ली में होने वाले सीरीज के पहले मैच के लिए पूरी तरह फिट और उपलब्ध होने की राह पर हैं. हालांकि, राणा और सुंदर के मामले अभी साफ नहीं हैं. रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया कि CoE कोई रिस्क नहीं लेगा.

यह भी पढ़ें – पाकिस्तान क्रिकेट की हालत खस्ता! फील्डिंग कोच के लिए LinkedIn पर निकाली भर्ती, फैंस ने उड़ाई खिल्ली

Tags: Jasprit Bumrah
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फोन पर टूटा टेम्पर्ड ग्लास लगाने के नुकसान

September 2, 2026

चिराग पासवान को किसने दी जान से मारने की धमकी?

September 1, 2026

कौन हैं सुभाश्री साहू, कितनी है नेटवर्थ?

September 1, 2026

सितंबर में भूलकर भी न जाएं इन 7 जगहों पर,...

September 1, 2026

एक्टर्स, जिन्होंने पर्दे पर निभाई भगवान श्रीकृष्ण की भूमिका

September 1, 2026

सितंबर में OTT और थिएटर्स पर लगेगा मनोरंजन का तड़का

September 1, 2026
गंभीर के लाडलों को चोटिल होने पर भी टीम में मिली जगह, अफगानिस्तान सीरीज के लिए हुआ चयन, BCCI ने दी सफाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गंभीर के लाडलों को चोटिल होने पर भी टीम में मिली जगह, अफगानिस्तान सीरीज के लिए हुआ चयन, BCCI ने दी सफाई
गंभीर के लाडलों को चोटिल होने पर भी टीम में मिली जगह, अफगानिस्तान सीरीज के लिए हुआ चयन, BCCI ने दी सफाई
गंभीर के लाडलों को चोटिल होने पर भी टीम में मिली जगह, अफगानिस्तान सीरीज के लिए हुआ चयन, BCCI ने दी सफाई
गंभीर के लाडलों को चोटिल होने पर भी टीम में मिली जगह, अफगानिस्तान सीरीज के लिए हुआ चयन, BCCI ने दी सफाई