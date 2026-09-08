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IND vs AFG: सुंदर ने पास किया फिटनेस टेस्ट! राणा, रेड्डी पर फैसला नहीं… जसप्रीत बुमराह का क्या हुआ?

IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले भारत को बड़ी राहत मिली है. वॉशिंगटन सुंदर ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और उन्हें खेलने की मंजूरी मिल गई है. वहीं हर्षित राणा और नितीश कुमार रेड्डी की फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार है. जसप्रीत बुमराह 9 सितंबर को मैच सिमुलेशन में हिस्सा लेंगे.

By: Satyam Sengar | Published: September 8, 2026 12:37:28 AM IST

जसप्रीत बुमराह कब तक पास करेंगे फिटनेस टेस्ट?
जसप्रीत बुमराह कब तक पास करेंगे फिटनेस टेस्ट?


IND vs AFG: भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ी राहत मिली है. ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है.  रिपोर्ट के मुताबिक, सुंदर को खेलने के लिए हरी झंडी मिल गई है. वह चोट के कारण लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे. सुंदर ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला चोट की वजह से नहीं खेला था. इसके बाद वह जिम्बाब्वे दौरे और श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भी टीम का हिस्सा नहीं बन सके थे. 

वहीं, हर्षित राणा और नितीश कुमार रेड्डी की फिटनेस पर अभी फैसला नहीं हुआ है. दोनों खिलाड़ियों ने 7 सितंबर को मैच सिमुलेशन में हिस्सा लिया. उनके परफॉर्मेंस और फिटनेस की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. दूसरी ओर, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 9 सितंबर को मैच सिमुलेशन से गुजरेंगे. इन चारों खिलाड़ियों को अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 टीम में जगह दी गई है, लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर अंतिम फैसला बाकी है. रिपोर्ट के मुताबिक राणा, रेड्डी और बुमराह की फिटनेस पर अंतिम रिपोर्ट 9 सितंबर की शाम तक आने की उम्मीद है.

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हर्षित राणा और नितीश की वापसी पर नजर
हर्षित राणा लंबे समय तक चोट से परेशान रहने के बाद इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम में लौटे थे. हालांकि, टी20 सीरीज के बीच में ही वह फिर चोटिल हो गए और इसके बाद वनडे सीरीज से भी बाहर रहे. वह जिम्बाब्वे और श्रीलंका दौरे पर भी नहीं खेल सके. वहीं, नितीश कुमार रेड्डी को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान क्वाड्रिसेप्स में चोट लगी थी. इस वजह से वह इंग्लैंड और जिम्बाब्वे दौरे पर नहीं जा सके. फिट होने पर वह जनवरी 2025 के बाद अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलेंगे.

जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर भी बड़ा अपडेट
जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में चोट लगी थी, जिसके बाद वह श्रीलंका दौरे से बाहर हो गए थे. अगर वह फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 2026 टी20 विश्व कप फाइनल के बाद पहली बार टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे. इसके बाद बुमराह के 2026 एशियाई खेलों के लिए जापान जाने की उम्मीद है. भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज के तीनों मुकाबले इसी मैदान पर होंगे. टीम इंडिया की नजर अब 9 सितंबर को आने वाली अंतिम फिटनेस रिपोर्ट पर होगी.

Tags: india vs afghanistanJasprit Bumrah
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