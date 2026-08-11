IND vs AFG T20I Series: अब दिल्ली में गदर मचाने उतरेंगे वैभव सूर्यवंशी! अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज का शेड्यूल जारी

भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. भारत और अफगानिस्तान के बीच सितंबर 2026 में तीन मैचों की टी-20 (T20) सीरीज खेली जाने वाली है. दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी सीरीज के सभी मुकाबले राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने अपने कमर्शियल पार्टनर्स को भेजे एक पत्र में इन तारीखों और वेन्यू की पुष्टि की है. हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और ACB की ओर से आधिकारिक सार्वजनिक ऐलान होना अभी बाकी है.

भारत में ही होगी सीरीज, लेकिन मेजबान होगा अफगानिस्तान

इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इतिहास में पहली बार अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के खिलाफ अपनी घरेलू द्विपक्षीय सीरीज की मेजबानी भारत में ही करने जा रहा है. सुरक्षा और अन्य कारणों से अफगानिस्तान अपने घरेलू मैच अक्सर निष्पक्ष स्थलों पर खेलता आया है, और इस बार इसके लिए दिल्ली को चुना गया है.

ACB के सीईओ नसीब खान ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि बीसीसीआई के साथ तारीखों और मैदान को लेकर सहमति बन चुकी है.

T20 सीरीज का पूरा शेड्यूल और वेन्यू

सीरीज के तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे:

पहला T20 मैच: 13 सितंबर 2026

दूसरा T20 मैच: 15 सितंबर 2026

तीसरा T20 मैच: 17 सितंबर 2026

15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी नजरें

इस सीरीज में फैंस की सबसे ज्यादा नजरें 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर होंगी. हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर वैभव ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से तहलका मचाया था. वे उस सीरीज में दो अर्धशतकों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे और उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ भी चुना गया था.

यदि वैभव को अफगानिस्तान के खिलाफ टीम में चुना जाता है, तो यह पहला मौका होगा जब वे भारतीय टीम की जर्सी पहनकर स्वदेश (Home Ground) में खेलते नजर आएंगे.

ब्रॉडकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की तैयारियां शुरू

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मीडिया पार्टनर्स को ब्रॉडकास्टिंग, प्रमोशन और प्रोडक्शन की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं.

डिजिटल राइट्स (OTT Streaming): इस सीरीज के डिजिटल प्रसारण के अधिकार FanCode के पास हैं.

टीवी ब्रॉडकास्ट: टीवी प्रसारण अधिकारों को लेकर फिलहाल संबंधित ब्रॉडकास्टर्स के साथ बातचीत जारी है.

क्या रद्द होगा भारत का बांग्लादेश दौरा?

अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज की तारीखें सामने आने के बाद भारत के प्रस्तावित बांग्लादेश दौरे पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं.

प्रस्तावित शेड्यूल के मुताबिक, भारत को 28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचना था, जहां 3 वनडे और 3 टी-20 मैच खेले जाने थे. बांग्लादेश दौरे का आखिरी टी-20 मैच 13 सितंबर को प्रस्तावित था और इसी 13 सितंबर को दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ पहला टी-20 मैच तय हुआ है.

एक ही दिन दो अलग-अलग देशों में मैच खेलना संभव नहीं है. ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि बांग्लादेश दौरे के शेड्यूल में बदलाव किया जाएगा या फिर इसे आगे के लिए स्थगित किया जा सकता है.