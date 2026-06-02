India vs afghanistan: दिल्ली में क्रिकेट का नया रोमांच, भारत की मेजबानी करेगा अफगानिस्तान, जानें T20 सीरीज का पूरा शेड्यूल यहां

India vs afghanistan: IPL 2026 खत्म हो चुका है, लेकिन क्रिकेट फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है. टीम इंडिया की अगली सीरीज को लेकर बड़ा सामने आ गया है. जिसमें भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक टी20 सीरीज खेली जाएगी. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान पहली बार भारत की मेजबानी करने वाला है. हालांकि, पूरी सीरीज भारत में ही खेली जाने वाली है. यह सभी मुकाबले राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे.
3 मैचों की होगी टी 20 सीरीज
जानकारी के लिए बता दें कि, यह तीन मैचों की टी20 सीरीज होगी, जिसका आगाज 13 सितंबर से होने वाला है. क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, जब अफगानिस्तान भारत की जमीन पर टीम इंडिया की मेजबानी करेगी. यह सीरीज बेहद खास और ऐतिहासिक माना जा रहा है.
कब और कहां होगी ये टी 20 सीरीज?
|मैच
|तारीख
|मुकाबला
|वेन्यू
|पहला टी20
|13 सितंबर
|अफगानिस्तान vs भारत
|अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली
|दूसरा टी20
|16 सितंबर
|अफगानिस्तान vs भारत
|अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली
|तीसरा टी20
|19 सितंबर
|अफगानिस्तान vs भारत
|अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली
Devar Bhabhi Love Story: ‘नेता जी’ की पीठ के पीछे 5 साल तक देवर-भाभी रोज रात को कमरा बंद करके बनाते थे संबंध, राज़ खुलता उससे पहले हो गया कांड!
भारत और अफगानिस्तान के बीच टी 20 सीरीज
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच रिश्ते काफी मजबूत और सकारात्मक है. इसी कारण अफगानिस्तान बोर्ड ने भारत के साथ रिटर्न टूर को लेकर भी BCCI के साथ संपर्क किया है. BCCI दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड माना जा रहा है. अक्सर ये छोटे क्रिकेट बोर्डों के साथ सीरीज कराकर उनकी आर्थिक मदद करता है. इसी कारण भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज को लेकर दोनों बोर्ड के बीच सहमति बन गई है. जानकारी के मुताबिक, जल्द ही इसता ऐलान भी किया जाएगा.
राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में नाबालिग बना ‘हत्यारा’, मां के गैरमर्द के साथ संबंध थे, एक दिन खो बैठा आपा और फिर…